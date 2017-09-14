somilitark написав:кончені порохоботи, ну скільки можна одне і теж товкмачити роками?
Товкмачити що? Що якийсь нарцис не хоче щоб Україна працювала монолітно на 100% і тому тягне на себе ковдру маючи всього 50% голосів( та й то станом на 2019 рік-а як там сьогодні то не ясно.) Що цей нарцис оточив себе ще пятьома нарцисиками поменше і на їх фоні він виглядає Черчілем сучасності? Але ж це на фоні абристовича чи безуглої -останній бомж розумніший від Ейнштейна.... То невже прихильники слуг народу - настільки придурковаті щоб цього не побачити і настільки туповаті щоб не зрозуміти що 50% України не витягне Перемогу в боротьбі зі 100% педерації?
Опять. Мы воюем за Украину или за личность президента? Если за личность, тогда, может, и 50% должны воевать. Если за Украину, то какая разница, кто за кого голосовал и сколько за кого голосовали?
Ви згодні що підтримка при голосуванні політичних сил - це благо для України
Были прецеденты голосования оппозиции против нужных решений? Если были, то оппозиция, которой политические дрязги важнее судьбы Украины и решения которых зависят от того, имеют ли они доступ к власти... Не буду характеризовать такую оппозицию.
pesikot написав:В 2022 і Сі, і Моді сказали Путіну - припиняй. Він припинив ? Ніт
Далі можно не читати ці твої фантазії
Ми в 2022 вели переговори, коли кацапи стояои в Ірпіні, і що, Київ за три дні вже взяли? А чого ти зараз не згадуєш, що фюрер хоче Київ, і поки не візьме, війну не зупинить? Ти вже якось визначись, що нам треба робити - воювати, прступово відкочуючись за Дніпро; воювати, поки вони не перестануть наступати; воювати, нам наступати до кордонів91. Вибери варіант, тоді буде продовження розмови. Зараз 2024, а ти все ліпиш сюди путінські хотєлки 2022.
Добавлю. Как-то не помню решительного "припиняй" ни от Си, ни от Моди.
pesikot написав:В 2022 і Сі, і Моді сказали Путіну - припиняй. Він припинив ? Ніт
Далі можно не читати ці твої фантазії
Ми в 2022 вели переговори, коли кацапи стояои в Ірпіні, і що, Київ за три дні вже взяли? А чого ти зараз не згадуєш, що фюрер хоче Київ, і поки не візьме, війну не зупинить? Ти вже якось визначись, що нам треба робити - воювати, прступово відкочуючись за Дніпро; воювати, поки вони не перестануть наступати; воювати, нам наступати до кордонів91. Вибери варіант, тоді буде продовження розмови. Зараз 2024, а ти все ліпиш сюди путінські хотєлки 2022.
Добавлю. Как-то не помню решительного "припиняй" ни от Си, ни от Моди.
Повернуся до питання про Арті Гріна. На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду. Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні. Коментуйте.