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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7179718071817182>
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:13

Макрон відповів на ядерні погрози Путіна: Ми готові
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/15/7446603/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:13

  d44 написав:
  freeze написав:Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.
Хто стоїть на біржі як безробітний, всіх направляють у "гвардію відновлення", за мінімалку
добробат
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:14

  budivelnik написав:
  somilitark написав:кончені порохоботи, ну скільки можна одне і теж товкмачити роками?
Товкмачити що?
Що якийсь нарцис не хоче щоб Україна працювала монолітно на 100% і тому тягне на себе ковдру маючи всього 50% голосів( та й то станом на 2019 рік-а як там сьогодні то не ясно.)
Що цей нарцис оточив себе ще пятьома нарцисиками поменше і на їх фоні він виглядає Черчілем сучасності?
Але ж це на фоні абристовича чи безуглої -останній бомж розумніший від Ейнштейна....
То невже прихильники слуг народу - настільки придурковаті щоб цього не побачити
і настільки туповаті щоб не зрозуміти що 50% України не витягне Перемогу в боротьбі зі 100% педерації?

Опять.
Мы воюем за Украину или за личность президента?
Если за личность, тогда, может, и 50% должны воевать.
Если за Украину, то какая разница, кто за кого голосовал и сколько за кого голосовали?

Ви згодні що підтримка при голосуванні політичних сил - це благо для України

Были прецеденты голосования оппозиции против нужных решений?
Если были, то оппозиция, которой политические дрязги важнее судьбы Украины и решения которых зависят от того, имеют ли они доступ к власти...
Не буду характеризовать такую оппозицию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:21

  lapay написав:
  pesikot написав:В 2022 і Сі, і Моді сказали Путіну - припиняй. Він припинив ? Ніт

Далі можно не читати ці твої фантазії

Ми в 2022 вели переговори, коли кацапи стояои в Ірпіні, і що, Київ за три дні вже взяли? А чого ти зараз не згадуєш, що фюрер хоче Київ, і поки не візьме, війну не зупинить? Ти вже якось визначись, що нам треба робити - воювати, прступово відкочуючись за Дніпро; воювати, поки вони не перестануть наступати; воювати, нам наступати до кордонів91.
Вибери варіант, тоді буде продовження розмови.
Зараз 2024, а ти все ліпиш сюди путінські хотєлки 2022.

Добавлю.
Как-то не помню решительного "припиняй" ни от Си, ни от Моди.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:21

  lapay написав:
  pesikot написав:В 2022 і Сі, і Моді сказали Путіну - припиняй. Він припинив ? Ніт

Далі можно не читати ці твої фантазії

Ми в 2022 вели переговори, коли кацапи стояои в Ірпіні, і що, Київ за три дні вже взяли? А чого ти зараз не згадуєш, що фюрер хоче Київ, і поки не візьме, війну не зупинить? Ти вже якось визначись, що нам треба робити - воювати, прступово відкочуючись за Дніпро; воювати, поки вони не перестануть наступати; воювати, нам наступати до кордонів91.
Вибери варіант, тоді буде продовження розмови.
Зараз 2024, а ти все ліпиш сюди путінські хотєлки 2022.

Добавлю.
Как-то не помню решительного "припиняй" ни от Си, ни от Моди.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:30

  hume написав:.....
Но даже спустя 5 лет он продолжает делать неоднозначные заявления не оставляя себе место для манёвра. + К этому ведёт себя так, как будто вот то вот всё говорил вообще не он..))

Какие заявления Вы считаете неоднозначными?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повернуся до питання про Арті Гріна.
На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду.
Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні.
Коментуйте.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:35

  ЛАД написав:Не Закон.

Це ви мені кажете? Особисто я знаю шо це таке, але москалі разом з пуйлом продовжують гнуть лінію партії.
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет.
То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.

Будь ласка, вкажіть шо не так в моїх словах, де я і шо викривляю?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:39

  Бетон написав:тысячи экскаваторов стоят без дела?

Хто на кому стояв?
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