RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7179718071817182
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?


Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может.
Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20489
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:58

  hume написав: Ваш кумир необучаем.
Xenon подчеркнул одну из его крылатых фраз, после которой я бы, на его месте, 10 раз думал прежде чем говорить что-то на камеру.

Вам привести полный список его безапелляционных заявлений начиная с ...

Я увидел мир в глаза питуна
Просто перестать стрелять
Войны не будет, нам лучше знать, чем зарубежным партнёрам
Готовимся к шашлыкам

Потом у нас резко началась война за существование нации, ну и, очередная крылатая фраза
Выход на границы 91 года.

И после каждой такой фразы ваш кумир, как ни в чем ни бывало, выходит и продолжает дальше нести ахинею. Любой политик знает, что нельзя делаеть безапелляционные заявления, ибо в случае непредвиденных обстоятельств будешь выглядеть, мягко говоря, не очень. Поэтому все европейские политики очень аккуратно подбирают слова если дело касается будущего.
Но у электората Зе память как у рыбки Дори, поэтому прокатит)) о чем и говорит круговорот зашкваренных по самые уши крепких хозяйственников на денежных должностях))

Я ще раз кажу людям, які дуже люблять згадувати якійсь 43-й рік і кажуть все не так було зроблено, а що було зроблено в 14-19-му?
Не було десяток прокурорів які були один краще іншого?
Хтось поніс відповідальність за розстріл на Майдані і крадіжки чивокуні?
Чому розквітнув медведчук?
Чому були взірвані ключові склади зі зброєю?
Не набридло переливати з пустого в порожнє?
Чому ви не згадаєте хоч один зашквар ліпецька?
Все було зашибісь при пєтє, але чомусь зараз ви, призовного віку з дивана ведете себе на раслабоні як завжди незадоволена бабка, ну все їй не так, не так країна воює, от все було чудово при пєтє, а зараз все раптом стало не так. Давайте замутим Майдан 3, так точно буде краще, а на ньому прибіжать кулявлоб і засновник партії регіонів і все буде знову, ну як було чудово при дрібному укрвор'ї (цитата Паши курта, хто пам'ятає такого форумчнана).
Реально набридли зі своїми лозунгами, які дивним чином збігаються з рашистською пропагандою всяких арестовичей, Зе точно не гірше персонажа "жму руку обнімаю", країна воює, а не підписує позорні капітуляції , що ще не зрозуміло? Хто не здатен скласти 2+2?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12909
З нами з: 30.12.09
Подякував: 658 раз.
Подякували: 3733 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:05

  freeze написав:
Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?


Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может.
Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.


я думав, що відповідь вам очевидна :) тому що переважна більщість цих самих екскаваторів належить представникам влади, різним забудовникам чи дорожникам. зараз, вони їх вам віддадуть. їм є чим зайнятися :wink: а от ваш чи мій вони мобілізували б залюбки.
та й не тільки в екскаваторах зокремах і в техніці взагалі справа. до того всього потрібно ще багато чого - персонал, пмм, обслуговування, будматеріали і т.д. і т.п., грамотний організатор і бажання, врешті решт. а з цим повна дупа.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7179718071817182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 174772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 9776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 579023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5911)
15.03.2024 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.