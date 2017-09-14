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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:51
Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?
Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может.
Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:58
hume написав:
Ваш кумир необучаем.
Xenon подчеркнул одну из его крылатых фраз, после которой я бы, на его месте, 10 раз думал прежде чем говорить что-то на камеру.
Вам привести полный список его безапелляционных заявлений начиная с ...
Я увидел мир в глаза питуна
Просто перестать стрелять
Войны не будет, нам лучше знать, чем зарубежным партнёрам
Готовимся к шашлыкам
Потом у нас резко началась война за существование нации, ну и, очередная крылатая фраза
Выход на границы 91 года.
И после каждой такой фразы ваш кумир, как ни в чем ни бывало, выходит и продолжает дальше нести ахинею. Любой политик знает, что нельзя делаеть безапелляционные заявления, ибо в случае непредвиденных обстоятельств будешь выглядеть, мягко говоря, не очень. Поэтому все европейские политики очень аккуратно подбирают слова если дело касается будущего.
Но у электората Зе память как у рыбки Дори, поэтому прокатит)) о чем и говорит круговорот зашкваренных по самые уши крепких хозяйственников на денежных должностях))
Я ще раз кажу людям, які дуже люблять згадувати якійсь 43-й рік і кажуть все не так було зроблено, а що було зроблено в 14-19-му?
Не було десяток прокурорів які були один краще іншого?
Хтось поніс відповідальність за розстріл на Майдані і крадіжки чивокуні?
Чому розквітнув медведчук?
Чому були взірвані ключові склади зі зброєю?
Не набридло переливати з пустого в порожнє?
Чому ви не згадаєте хоч один зашквар ліпецька?
Все було зашибісь при пєтє, але чомусь зараз ви, призовного віку з дивана ведете себе на раслабоні як завжди незадоволена бабка, ну все їй не так, не так країна воює, от все було чудово при пєтє, а зараз все раптом стало не так. Давайте замутим Майдан 3, так точно буде краще, а на ньому прибіжать кулявлоб і засновник партії регіонів і все буде знову, ну як було чудово при дрібному укрвор'ї (цитата Паши курта, хто пам'ятає такого форумчнана).
Реально набридли зі своїми лозунгами, які дивним чином збігаються з рашистською пропагандою всяких арестовичей, Зе точно не гірше персонажа "жму руку обнімаю", країна воює, а не підписує позорні капітуляції , що ще не зрозуміло? Хто не здатен скласти 2+2?
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 23:05
freeze написав:
Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?
Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может.
Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.
я думав, що відповідь вам очевидна
тому що переважна більщість цих самих екскаваторів належить представникам влади, різним забудовникам чи дорожникам. зараз, вони їх вам віддадуть. їм є чим зайнятися
а от ваш чи мій вони мобілізували б залюбки.
та й не тільки в екскаваторах зокремах і в техніці взагалі справа. до того всього потрібно ще багато чого - персонал, пмм, обслуговування, будматеріали і т.д. і т.п., грамотний організатор і бажання, врешті решт. а з цим повна дупа.
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