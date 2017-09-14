Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?
Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может. Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.
hume написав: Ваш кумир необучаем. Xenon подчеркнул одну из его крылатых фраз, после которой я бы, на его месте, 10 раз думал прежде чем говорить что-то на камеру.
Вам привести полный список его безапелляционных заявлений начиная с ...
Я увидел мир в глаза питуна Просто перестать стрелять Войны не будет, нам лучше знать, чем зарубежным партнёрам Готовимся к шашлыкам
Потом у нас резко началась война за существование нации, ну и, очередная крылатая фраза Выход на границы 91 года.
И после каждой такой фразы ваш кумир, как ни в чем ни бывало, выходит и продолжает дальше нести ахинею. Любой политик знает, что нельзя делаеть безапелляционные заявления, ибо в случае непредвиденных обстоятельств будешь выглядеть, мягко говоря, не очень. Поэтому все европейские политики очень аккуратно подбирают слова если дело касается будущего. Но у электората Зе память как у рыбки Дори, поэтому прокатит)) о чем и говорит круговорот зашкваренных по самые уши крепких хозяйственников на денежных должностях))
Я ще раз кажу людям, які дуже люблять згадувати якійсь 43-й рік і кажуть все не так було зроблено, а що було зроблено в 14-19-му? Не було десяток прокурорів які були один краще іншого? Хтось поніс відповідальність за розстріл на Майдані і крадіжки чивокуні? Чому розквітнув медведчук? Чому були взірвані ключові склади зі зброєю? Не набридло переливати з пустого в порожнє? Чому ви не згадаєте хоч один зашквар ліпецька? Все було зашибісь при пєтє, але чомусь зараз ви, призовного віку з дивана ведете себе на раслабоні як завжди незадоволена бабка, ну все їй не так, не так країна воює, от все було чудово при пєтє, а зараз все раптом стало не так. Давайте замутим Майдан 3, так точно буде краще, а на ньому прибіжать кулявлоб і засновник партії регіонів і все буде знову, ну як було чудово при дрібному укрвор'ї (цитата Паши курта, хто пам'ятає такого форумчнана). Реально набридли зі своїми лозунгами, які дивним чином збігаються з рашистською пропагандою всяких арестовичей, Зе точно не гірше персонажа "жму руку обнімаю", країна воює, а не підписує позорні капітуляції , що ще не зрозуміло? Хто не здатен скласти 2+2?
Бетон написав:Зачем нужно отправлять людей на каторгу - копать, если тысячи экскаваторов стоят без дела?
Копать это образно сказано, копать это полдела, блиндажи, перекрытые щели, лесоматериал, пленка, скобы, вязальная проволока, мешки, это экскаватор не может. Вопрос почему все экскаваторы (кроме экстренных коммунальных служб) не задействованы на военную фортификацию, это вопрос к власти.
я думав, що відповідь вам очевидна тому що переважна більщість цих самих екскаваторів належить представникам влади, різним забудовникам чи дорожникам. зараз, вони їх вам віддадуть. їм є чим зайнятися а от ваш чи мій вони мобілізували б залюбки. та й не тільки в екскаваторах зокремах і в техніці взагалі справа. до того всього потрібно ще багато чого - персонал, пмм, обслуговування, будматеріали і т.д. і т.п., грамотний організатор і бажання, врешті решт. а з цим повна дупа.
hume написав:........... Это ещё один пункт, который я забрасываю действующей власти. С прошлой весны, после ряда удачных контратак в масс медиа начали продвигать параллельную реальность о том как у нас все хорошо. Всячески создавали обёртку мирной страны, с выделением колоссальных средств не на производство оружия и фортификаций, а на клумбы, стадионы, бруктвку. Вот и получили то, что имеем. Когда харьковская администрация начала выделять деньги на фортификации фронта чуть ли не после падения Авдеевки. Не ведутся так войны за существование. Даже не представляю что чувствует среднестатистический военный если порой я в шоке от того, что происходит в тылу
1. С прошлой весны и даже раньше продвигались не идеи, что всё хорошо, а слишком оптимистические надежды на весеннее (потом заговорили о летнем) наступление. Возможно, они не были бы настолько неоправданными, если бы "партнёры" поставили всё обещанное и в обещанные сроки. А не так, как сейчас, когда обещали до марта поставить миллион снарядов, а поставили 300 тыс. 2. Средства на "клумбы, стадионы, брукивку" выделялись не из госбюджета, а из местных бюджетов, которые неожиданно резко разбогатели за счёт ПДФЛ с военных. Местные власти, естественно, думали о своих местных интересах. 3. Средства на фортификацию выделялись ещё с 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=NcqY2MZcRtc - Терехов, к сожалению, не назвал цифр). Вероятно, мало. Сейчас выделено гораздо больше. Опять же, понятно. Об укреплениях думают, когда готовятся к обороне, а не когда собираются наступать. Это, кстати, свидетельствует об изменении стратегических планов командования. Возможно это (изменить планы) надо было раньше.
unicdima написав:Повернуся до питання про Арті Гріна. На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду. Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні. Коментуйте.
Цілком можливо припустити таке.
Після генерал-полковника!! Рубана... )) з мовчазливим сприйняттям цього всіма службами та посадовцями можливо будь-що. А тут лише позиціювання на рівні капітан-майор.
Тільки питання полягає більш в тому, з чим саме Ви так категорично не згодні в його твердженнях, щоб робити такі припущення? Які підстави Ви бачите? Бо самі міркування в нього самі по собі достатньо глибокі та обширні. Правдиві чи ні, то вже інше питання (саме тому воно і було піднято мною - що цікаво було почути бачення фронтовиків-форумчан. Спростування, доповнення, погодження. Фрііз он підтвердив думку про бажаючих не звільнятися). А про кастовість у війську та її зміни так і овсім не в бров, а в око. Це тільки особисто треба було бачити, як змінювалось відношення між самими офіцерами...
wild.tomcat написав:............... поповню ваш хіт парад - "не було наказу" (с). думаю, теж гідне місце займе.
"не було наказу" это не отмазка. Даже здесь есть примеры. Успих пошёл, потому что призвали. sashaqbl пошёл в армию намного позже - когда призвали. Совсем недавно призвали Сибарита. Пошли тогда, когда получили приказ. Но не уклонялись и не скрывались.
flyman написав:...... В Гріна ще було, про те, що демобілізовані Успіхи за місяць-два потиняються без роботи і будуть самі проситися назад (ще й доплатять), бо де ще можна буде їм притулитися (не встиг накнопати як фріз привів живий приклад).
freeze написав:
detroytred написав:а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Действительно, многие мобилизованные бы остались, процентов 30 точно бы остались. Что далеко ходить, в прошлом месяце к нам вернулся хлопец. Его месяцев пять назад уволили по ВЛК, двое малых детей, потынялся, пытался устроиться на работу, но где ты 120 тысяч в месяц заработаешь. Пошел заплатил деньги, чтобы повторное ВЛК признало его пригодным, взял отношение, и вот он опять в родном взводе, здрасьте)))
Ну і ще про те щоб організувати рекрутінг (навіть орки вже осилили), а не бусифікацію
В Харькове открыли центр рекрутинга. Пример freeze"а свидетельствует о том, что оплата военных вполне достаточна. А разговоры о том, что надо платить 5 тыс. уе, это бредни. Да у нас есть люди, для которых 120 тыс. не стимул, они и на гражданке зарабатывают столько же или больше. Но таких очень мало.
somilitark написав:кончені порохоботи, ну скільки можна одне і теж товкмачити роками?
Товкмачити що? Що якийсь нарцис не хоче щоб Україна працювала монолітно на 100% і тому тягне на себе ковдру маючи всього 50% голосів( та й то станом на 2019 рік-а як там сьогодні то не ясно.) Що цей нарцис оточив себе ще пятьома нарцисиками поменше і на їх фоні він виглядає Черчілем сучасності? Але ж це на фоні абристовича чи безуглої -останній бомж розумніший від Ейнштейна.... То невже прихильники слуг народу - настільки придурковаті щоб цього не побачити і настільки туповаті щоб не зрозуміти що 50% України не витягне Перемогу в боротьбі зі 100% педерації?
Опять. Мы воюем за Украину или за личность президента? Если за личность, тогда, может, и 50% должны воевать. Если за Украину, то какая разница, кто за кого голосовал и сколько за кого голосовали?
Ви згодні що підтримка при голосуванні політичних сил - це благо для України
Были прецеденты голосования оппозиции против нужных решений? Если были, то оппозиция, которой политические дрязги важнее судьбы Украины и решения которых зависят от того, имеют ли они доступ к власти... Не буду характеризовать такую оппозицию.
Труси-хрестик.... Спочатку з мене хочуть зняти труси...а потім пропонують надіти хрестик...Я проти...мені на телемарафоні розповідають що краще знають і я не правий Я пропоную послухати тих кому довіряють З мене знову пробують стягнути труси і розповідають що пять чоловік краще можуть керувати країною ніж тисяча.. Я стою без трусів і хрестика і що маю робити? Мій власний 30-річний досвід праці каже що безугла не може звільняти Залужного що стефанчук не може забороняти виїзд Порошенку на міжнародну зустріч що абристович не має права розказувати що росіни також люди що єрмак не має ніякого статусу крім носія олівців що арахамія не має права проводити переговори в стамбулі і взагалі збіговисько блогерів/перукарів і кавеенщиків не може замінити ні послів ні Премєрів...
А ви мене хочете переконати в тому що я не правий? чи вам просто вигідно коли нами керують погано, бо тоді точно в харкові снаряди падати не будуть ..вони просто перемістяться в сторону Києва.
Я правильно зрозумів? Чи ті за кого я голосував не мають права допомагати мені робити те що я й так роблю?
flyman написав:......... Сьогоднішньої могло і не бути, якщо би не електоральна біфуркація у 2019.
Каким образом? Объясните. Вы иногда высказываете крайне удивительны и неожиданные (от Вас) мысли.
Пояснюю на пальцях 2024 рік-виділяють 20 млрд грн на лінію оборони, яка повинна зупинити 600 000 армію... А якби в 2021 році не опустили військовий бюджет на 0,5 млрд доларів і ЗБУДУВАЛИ таку ж лінію оборони проти 200 000 армії за тіж 20 млрд грн... Як думаєте-попер би пуйло в лютому 2022 на Київ знаючи що ми рік готуємо оборонні рубежі...чи все таки почав би збільшувати армію хоча б до 600 000?
Як думаєте Якби політсила яка має 100% влади , заявила що вирішила для покращення ефективності і згуртування населення поділитись 30% своєї влади з опозицією..-чи не привело б це пуйло до переконання що надії на розвал України марні? а раз так-то варто відповзати..
Як бачите прості приклади, які євреї нам показали- що варті уваги... але канцлер(володар канцтоварів офісу) вважає що я не правий і діє по своєму.