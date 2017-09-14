Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:58

hume написав: Ваш кумир необучаем.

Xenon подчеркнул одну из его крылатых фраз, после которой я бы, на его месте, 10 раз думал прежде чем говорить что-то на камеру.



Вам привести полный список его безапелляционных заявлений начиная с ...



Я увидел мир в глаза питуна

Просто перестать стрелять

Войны не будет, нам лучше знать, чем зарубежным партнёрам

Готовимся к шашлыкам



Потом у нас резко началась война за существование нации, ну и, очередная крылатая фраза

Выход на границы 91 года.



И после каждой такой фразы ваш кумир, как ни в чем ни бывало, выходит и продолжает дальше нести ахинею. Любой политик знает, что нельзя делаеть безапелляционные заявления, ибо в случае непредвиденных обстоятельств будешь выглядеть, мягко говоря, не очень. Поэтому все европейские политики очень аккуратно подбирают слова если дело касается будущего.

Но у электората Зе память как у рыбки Дори, поэтому прокатит)) о чем и говорит круговорот зашкваренных по самые уши крепких хозяйственников на денежных должностях)) Ваш кумир необучаем.Xenon подчеркнул одну из его крылатых фраз, после которой я бы, на его месте, 10 раз думал прежде чем говорить что-то на камеру.Вам привести полный список его безапелляционных заявлений начиная с ...Я увидел мир в глаза питунаПросто перестать стрелятьВойны не будет, нам лучше знать, чем зарубежным партнёрамГотовимся к шашлыкамПотом у нас резко началась война за существование нации, ну и, очередная крылатая фразаВыход на границы 91 года.И после каждой такой фразы ваш кумир, как ни в чем ни бывало, выходит и продолжает дальше нести ахинею. Любой политик знает, что нельзя делаеть безапелляционные заявления, ибо в случае непредвиденных обстоятельств будешь выглядеть, мягко говоря, не очень. Поэтому все европейские политики очень аккуратно подбирают слова если дело касается будущего.Но у электората Зе память как у рыбки Дори, поэтому прокатит)) о чем и говорит круговорот зашкваренных по самые уши крепких хозяйственников на денежных должностях))

Я ще раз кажу людям, які дуже люблять згадувати якійсь 43-й рік і кажуть все не так було зроблено, а що було зроблено в 14-19-му?Не було десяток прокурорів які були один краще іншого?Хтось поніс відповідальність за розстріл на Майдані і крадіжки чивокуні?Чому розквітнув медведчук?Чому були взірвані ключові склади зі зброєю?Не набридло переливати з пустого в порожнє?Чому ви не згадаєте хоч один зашквар ліпецька?Все було зашибісь при пєтє, але чомусь зараз ви, призовного віку з дивана ведете себе на раслабоні як завжди незадоволена бабка, ну все їй не так, не так країна воює, от все було чудово при пєтє, а зараз все раптом стало не так. Давайте замутим Майдан 3, так точно буде краще, а на ньому прибіжать кулявлоб і засновник партії регіонів і все буде знову, ну як було чудово при дрібному укрвор'ї (цитата Паши курта, хто пам'ятає такого форумчнана).Реально набридли зі своїми лозунгами, які дивним чином збігаються з рашистською пропагандою всяких арестовичей, Зе точно не гірше персонажа "жму руку обнімаю", країна воює, а не підписує позорні капітуляції , що ще не зрозуміло? Хто не здатен скласти 2+2?