ЛАД написав:А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?
Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить". .............
Не уверен. Но мне не нравится само обсуждение этого вопроса. Такое обсуждение. Когда люди отключают логику и вдруг становятся рьяными законниками. При этом изо всех сил пытаются доказать именно "нелигитимность" с 20.05.
Ну так в этом суть правового государства - все процедуры прописаны в законах, осталось только их выполнять, все просто. А там где есть пробелы начинаются финты и разночтения. Что мешало дописать в Конституцию (которую кстати читают и в мире не ограничивающемся Европой и США) вот в эту статью слова "В случае военноного положения срок продлевается до его окончания"
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
а в эту "в случае военного положения выборы переносятся"
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.
Дописали бы и все, вопросов нет. Что мешало, конституционное большинство было. А так вот - основной Закон страны, все четко прописано.
freeze написав:Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений,
не хочу затевать срач, только одно спрошу, как вы это видите, богатые люди вылезут из мерседесов и начнут копать фортификационные сооружения, или штабные полковники-генералы, депутаты всех уровней, чиновники оставят свои насиженные места?
Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.
Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
unicdima написав:Повернуся до питання про Арті Гріна. На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду. Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні. Коментуйте.
В студии Politeka Online Арти Грин, капитан ВСУ в запасе (Военнослужащий, пишущий в соцсетях под псевдонимом Arty Green)
На его странице в фейсбуке единственная информация: "В браке с Ангелиной Смайл". Больше ничего. Вообще. Ни школы, ни вуза, ни места работы, ни места жительства. Остальные ссылки на его интервью и разговоры.
Це ви мені кажете? Особисто я знаю шо це таке, але москалі разом з пуйлом продовжують гнуть лінію партії.
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет. То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.
Будь ласка, вкажіть шо не так в моїх словах, де я і шо викривляю?
Я там подчеркнул Ваши слова: "який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори." Т.е. Вы признаёте, что запрет существует. Не Законом, так Указом. Если ошибся, прошу прощения. Но тогда, пожалуйста, аккуратнее высказывайтесь.
katso написав:......... Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
Ну так в чём вопрос? Проблемы не вижу. Нет денег у государства? Во время ВП законом предусмотрена даже мобилизация техники. Специалистов можно использовать и гражданских, но при необходимости (если отказываются) можно и мобилизовать.
Як думаєте-попер би пуйло в лютому 2022 на Київ знаючи що ми рік готуємо оборонні рубежі...чи все таки почав би збільшувати армію хоча б до 600 000?
Я не телепат, не знаю, что у него в мозгах. Возможно, начал бы весной 2021 во время или вскоре после учений у наших границ. Оборонні рубежі на 3 тыс. километрах границы... Сколько времени на это нужно, если подходить к этому серьёзно, а не строить "стену Яценюка"? Да и денег. 0,5 млрд. долл. маловато будет.
Як думаєте Якби політсила яка має 100% влади , заявила що вирішила для покращення ефективності і згуртування населення поділитись 30% своєї влади з опозицією..-чи не привело б це пуйло до переконання що надії на розвал України марні? а раз так-то варто відповзати..
Як бачите прості приклади, які євреї нам показали- що варті уваги... але канцлер(володар канцтоварів офісу) вважає що я не правий і діє по своєму.
Пример Израиля так себе. Нападение ХАМАСа при всей его жестокости и кровавости не представляло собой угрозы существованию Израиля. В отличие от нашей ситуации. Так что формирование "чрезвычайного правительства военного времени" скорее, на мой взгляд, вызвано стремлением Нетаньяху уйти от обвинений, а их много. И единственная дополнительная партия, которая согласилась войти в этот кабинет, это «Ха-махане ха-мамлахти», от которой в правительство вошли 5 человек как "министры без портфеля". Единственное что, глава партии Бени Ганц вошёл в состав "узкого военного кабинета". Остальные партии "заявили о полной поддержке ЦАХАЛ и единстве с правительством, провозгласив: «В такие дни в Израиле нет оппозиции и коалиции»". http://surl.li/rpkje