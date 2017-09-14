Додано: Суб 16 бер, 2024 02:29

budivelnik написав: ..............

А якби в 2021 році не опустили військовий бюджет на 0,5 млрд доларів і ЗБУДУВАЛИ таку ж лінію оборони проти 200 000 армії за тіж 20 млрд грн... ..............А якби в 2021 році неі ЗБУДУВАЛИ таку ж лінію оборони проти 200 000 армії за тіж 20 млрд грн...

Як думаєте-попер би пуйло в лютому 2022 на Київ знаючи що ми рік готуємо оборонні рубежі...чи все таки почав би збільшувати армію хоча б до 600 000?

Як думаєте

Якби політсила яка має 100% влади , заявила що вирішила для покращення ефективності і згуртування населення поділитись 30% своєї влади з опозицією..-чи не привело б це пуйло до переконання що надії на розвал України марні? а раз так-то варто відповзати..



Як бачите прості приклади, які євреї нам показали- що варті уваги...

але канцлер(володар канцтоварів офісу) вважає що я не правий і діє по своєму.

Будьте любезны, факты в студию.Кто и когда опустил военный бюджет и по сравнению с чем?Мне уже надоело. 100 раз уже приводил военные расходы по годам.Можете посмотреть здесь -. По-моему, там же, на "Слово и дело" находил и расходы в % ВВП, сейчас не нашёл.Я не телепат, не знаю, что у него в мозгах.Возможно, начал бы весной 2021 во время или вскоре после учений у наших границ.Оборонні рубежі на 3 тыс. километрах границы... Сколько времени на это нужно, если подходить к этому серьёзно, а не строить "стену Яценюка"?Да и денег. 0,5 млрд. долл. маловато будет.Пример Израиля так себе.Нападение ХАМАСа при всей его жестокости и кровавости не представляло собой угрозы существованию Израиля. В отличие от нашей ситуации.Так что формирование "чрезвычайного правительства военного времени" скорее, на мой взгляд, вызвано стремлением Нетаньяху уйти от обвинений, а их много.И единственная дополнительная партия, которая согласилась войти в этот кабинет, это «Ха-махане ха-мамлахти», от которой в правительство вошли 5 человек как "министры без портфеля". Единственное что, глава партии Бени Ганц вошёл в состав "узкого военного кабинета".Остальные партии "заявили о полной поддержке ЦАХАЛ и единстве с правительством, провозгласив: «В такие дни в Израиле нет оппозиции и коалиции»".