RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7180718171827183
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:53

  ЛАД написав:
  yanyura написав:
  ЛАД написав:А если КСУ примет решение, что "5 лет и всё, гуляй, Вася"?

Думаю судьи КСУ в неформальной обстановке уже обговорили ситуацию с выборами и на 99,99% уверен что при получении запроса решение будет "выборы не проводить".
.............

Не уверен.
Но мне не нравится само обсуждение этого вопроса. Такое обсуждение.
Когда люди отключают логику и вдруг становятся рьяными законниками. При этом изо всех сил пытаются доказать именно "нелигитимность" с 20.05.


Ну так в этом суть правового государства - все процедуры прописаны в законах, осталось только их выполнять, все просто. А там где есть пробелы начинаются финты и разночтения. Что мешало дописать в Конституцию (которую кстати читают и в мире не ограничивающемся Европой и США) вот в эту статью слова "В случае военноного положения срок продлевается до его окончания"
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.


а в эту "в случае военного положения выборы переносятся"
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.

Дописали бы и все, вопросов нет. Что мешало, конституционное большинство было. А так вот - основной Закон страны, все четко прописано.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 01:06

  freeze написав:
vitaliiangel написав:
  freeze написав:Нет трудовой повинности на строительство фортификационных сооружений,
не хочу затевать срач, только одно спрошу, как вы это видите, богатые люди вылезут из мерседесов и начнут копать фортификационные сооружения, или штабные полковники-генералы, депутаты всех уровней, чиновники оставят свои насиженные места?


Не желающих копать, можно мобилизовать. Можно оставить право выбора.


Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 01:08

  unicdima написав:Повернуся до питання про Арті Гріна.
На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду.
Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні.
Коментуйте.

С ходу нашёл такое - https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-green-istoriya-pro-biznesmena-yakyj-povoyuvav-i-stav-blogerom/ - вполне подтверждает Ваш вывод, но старое, ещё от "31 Січня, 2022".
Здесь - https://www.youtube.com/live/pVJ12HLv0O0?app=desktop&si=aENUNgeGUV_JXTfU - такое:
В студии Politeka Online Арти Грин, капитан ВСУ в запасе (Военнослужащий, пишущий в соцсетях под псевдонимом Arty Green)

На его странице в фейсбуке единственная информация: "В браке с Ангелиной Смайл". Больше ничего. Вообще. Ни школы, ни вуза, ни места работы, ни места жительства.
Остальные ссылки на его интервью и разговоры.

Пару раз послушал. Мне хватило.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28391
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 01:14

  Water написав:
  ЛАД написав:Не Закон.

Це ви мені кажете? Особисто я знаю шо це таке, але москалі разом з пуйлом продовжують гнуть лінію партії.
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет.
То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.

Будь ласка, вкажіть шо не так в моїх словах, де я і шо викривляю?

Я там подчеркнул Ваши слова: "який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори." Т.е. Вы признаёте, что запрет существует. Не Законом, так Указом.
Если ошибся, прошу прощения. Но тогда, пожалуйста, аккуратнее высказывайтесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28391
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 01:47

  katso написав:.........
Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).

Ну так в чём вопрос?
Проблемы не вижу. Нет денег у государства? Во время ВП законом предусмотрена даже мобилизация техники. Специалистов можно использовать и гражданских, но при необходимости (если отказываются) можно и мобилизовать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28391
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 02:29

  budivelnik написав:..............
А якби в 2021 році не опустили військовий бюджет на 0,5 млрд доларів і ЗБУДУВАЛИ таку ж лінію оборони проти 200 000 армії за тіж 20 млрд грн...

Будьте любезны, факты в студию.
Кто и когда опустил военный бюджет и по сравнению с чем?
Мне уже надоело. 100 раз уже приводил военные расходы по годам.
Можете посмотреть здесь - https://ru.slovoidilo.ua/2022/09/24/infografika/bezopasnost/rasxody-ukrainy-oboronu-planiruyut-uvelichit-57-raz-sravneniyu-2014-godom-kak-oni-rosli, https://ru.slovoidilo.ua/2023/08/25/infografika/finansy/kak-menyalis-rasxody-oboronu-gody-nezavisimosti-ukrainy, https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/infografika/finansy/skolko-ukraina-potratila-deneg-vsu-i-minoborony-poslednie-10-let. По-моему, там же, на "Слово и дело" находил и расходы в % ВВП, сейчас не нашёл.

Як думаєте-попер би пуйло в лютому 2022 на Київ знаючи що ми рік готуємо оборонні рубежі...чи все таки почав би збільшувати армію хоча б до 600 000?

Я не телепат, не знаю, что у него в мозгах.
Возможно, начал бы весной 2021 во время или вскоре после учений у наших границ.
Оборонні рубежі на 3 тыс. километрах границы... Сколько времени на это нужно, если подходить к этому серьёзно, а не строить "стену Яценюка"?
Да и денег. 0,5 млрд. долл. маловато будет.

Як думаєте
Якби політсила яка має 100% влади , заявила що вирішила для покращення ефективності і згуртування населення поділитись 30% своєї влади з опозицією..-чи не привело б це пуйло до переконання що надії на розвал України марні? а раз так-то варто відповзати..

Як бачите прості приклади, які євреї нам показали- що варті уваги...
але канцлер(володар канцтоварів офісу) вважає що я не правий і діє по своєму.

Пример Израиля так себе.
Нападение ХАМАСа при всей его жестокости и кровавости не представляло собой угрозы существованию Израиля. В отличие от нашей ситуации.
Так что формирование "чрезвычайного правительства военного времени" скорее, на мой взгляд, вызвано стремлением Нетаньяху уйти от обвинений, а их много.
И единственная дополнительная партия, которая согласилась войти в этот кабинет, это «Ха-махане ха-мамлахти», от которой в правительство вошли 5 человек как "министры без портфеля". Единственное что, глава партии Бени Ганц вошёл в состав "узкого военного кабинета".
Остальные партии "заявили о полной поддержке ЦАХАЛ и единстве с правительством, провозгласив: «В такие дни в Израиле нет оппозиции и коалиции»".
http://surl.li/rpkje
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28391
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 7180718171827183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 174852
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 9954
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 579393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5912)
16.03.2024 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.