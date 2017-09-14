unicdima написав:Повернуся до питання про Арті Гріна. На мою думку це звичайний аферист, ніде він не воює і не є офіцером ЗСУ. Взагалі немає жодної інформації, що він десь воював, немає даних за його звання та посаду. Є багато його інтерв'ю але жодного разу він не був одягнутий у форму зі статутними шевронами та погоном. Багато відео по його словам зі Сходу, де він сидить в одному й тому ж приміщенні оббитому вагонкою, протягом року чи більше, це більш схоже на сауну, а не бліндаж. Маю великий сумнів, що він взагалі в Україні. Коментуйте.
В студии Politeka Online Арти Грин, капитан ВСУ в запасе (Военнослужащий, пишущий в соцсетях под псевдонимом Arty Green)
На его странице в фейсбуке единственная информация: "В браке с Ангелиной Смайл". Больше ничего. Вообще. Ни школы, ни вуза, ни места работы, ни места жительства. Остальные ссылки на его интервью и разговоры.
Це ви мені кажете? Особисто я знаю шо це таке, але москалі разом з пуйлом продовжують гнуть лінію партії.
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет. То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.
Будь ласка, вкажіть шо не так в моїх словах, де я і шо викривляю?
Я там подчеркнул Ваши слова: "який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори." Т.е. Вы признаёте, что запрет существует. Не Законом, так Указом. Если ошибся, прошу прощения. Но тогда, пожалуйста, аккуратнее высказывайтесь.
katso написав:......... Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
Ну так в чём вопрос? Проблемы не вижу. Нет денег у государства? Во время ВП законом предусмотрена даже мобилизация техники. Специалистов можно использовать и гражданских, но при необходимости (если отказываются) можно и мобилизовать.
Як думаєте-попер би пуйло в лютому 2022 на Київ знаючи що ми рік готуємо оборонні рубежі...чи все таки почав би збільшувати армію хоча б до 600 000?
Я не телепат, не знаю, что у него в мозгах. Возможно, начал бы весной 2021 во время или вскоре после учений у наших границ. Оборонні рубежі на 3 тыс. километрах границы... Сколько времени на это нужно, если подходить к этому серьёзно, а не строить "стену Яценюка"? Да и денег. 0,5 млрд. долл. маловато будет.
Як думаєте Якби політсила яка має 100% влади , заявила що вирішила для покращення ефективності і згуртування населення поділитись 30% своєї влади з опозицією..-чи не привело б це пуйло до переконання що надії на розвал України марні? а раз так-то варто відповзати..
Як бачите прості приклади, які євреї нам показали- що варті уваги... але канцлер(володар канцтоварів офісу) вважає що я не правий і діє по своєму.
Пример Израиля так себе. Нападение ХАМАСа при всей его жестокости и кровавости не представляло собой угрозы существованию Израиля. В отличие от нашей ситуации. Так что формирование "чрезвычайного правительства военного времени" скорее, на мой взгляд, вызвано стремлением Нетаньяху уйти от обвинений, а их много. И единственная дополнительная партия, которая согласилась войти в этот кабинет, это «Ха-махане ха-мамлахти», от которой в правительство вошли 5 человек как "министры без портфеля". Единственное что, глава партии Бени Ганц вошёл в состав "узкого военного кабинета". Остальные партии "заявили о полной поддержке ЦАХАЛ и единстве с правительством, провозгласив: «В такие дни в Израиле нет оппозиции и коалиции»". http://surl.li/rpkje
katso написав:......... Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
Ну так в чём вопрос? Проблемы не вижу. Нет денег у государства? Во время ВП законом предусмотрена даже мобилизация техники. Специалистов можно использовать и гражданских, но при необходимости (если отказываются) можно и мобилизовать.
Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет. Почему то у нас считают строительные технологии чем то простым, видимо имеем отголоски советского имиджа "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", но технологии же на месте не стоят, и у нас нет безграничных ресурсов советской армии чтоб круглое носить а квадратное катить.
katso написав:Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).
вот именно. достаточно гос.заказа и частники сами найдут нужных людей, технику, кого надо обучат, простажируют. У них будут прозрачные условия оплаты, нормированный раб.день, может вахта. Сносные условия жизни. Частник понимает какие потребности рабочих надо обеспечить, чтобы они ему заработали копейку. А если не понимает банкротится и приходит другой частник.
У чиновника мотивация другая, создать видимость титанического труда, потратить поменьше, а побольше стырять. Частник сам у себя тырить не будет и другим не даст. У чиновника нет таких красных линий. Причина провалов в том, что делом занимаются взяточники и казнокрады. Те же тцк могли бы быть частными с функциями обучения и подготовки, типа курсов водителей. Есть же частные рекрутинговые компании. Нужно много людей, почему не поставить на поток. Потому что финансирование уйдёт за границу министерства, а это нехорошо. Все хотят кушать.
Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.
По факту идёт две войны, с руснёй с одной стороны и с чиновниками, которые пользуясь случаям хотят вернуть трудовую повинность - с другой. Я поэтому и спросил про мерседесы. Будут ли штабные силовики в погонах строить. Нет не будут. Сейчас депутаты судорожно ищут необходимые сорта людей, которым воевать и строить. Остальные при деле.
vitaliiangel написав: Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.
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Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно? Мобілізація техніки в нас передбачена законом. Мене цей поділ на цивільних і військових чесно кажучи напрягає.
За інформацією Telegram-каналу Baza, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.
"Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів", - повідомили на каналі.
Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
"В цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яка через півгодини була загашена", - повідомили адміністратори каналу Baza.
vitaliiangel написав: Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.
.
Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно? Мобілізація техніки в нас передбачена законом. Мене цей поділ на цивільних і військових чесно кажучи напрягає.
здесь другое, надо определяться мы движемся в совок с его принудиловкой, гулагами, карточками, голодоморами или в цивилизованный мир. Если движемся в совок зачем воевать? подписываем таёжный союз, возвращаем чивокуню и имеем совок без ненужных жертв.
Вытаскивайте людей из мерседесов и будут вам блиндажи. Шо слабо? так с этого и начинайте, что дотянутся к чиновнику и тыловому полковнику можно только языком. То есть принудиловка автоматом ложиться на тех, кто и так с трудом выживает, кормит семьи, помогает родителям. Чревато тем, что разбегутся по заграницам даже патриоты. И да что "воевать принудительно можно" я не говорил. Это должен быть контракт с чёткими правилами и сроками.
Позавчера писали, что презеделя хочет повторить путь пуйла за 5 лет. Очень точно подметили. Зализняка не читаете? рекомендую. https://t.me/yzheleznyak
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 09:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав: Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.
.
Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно?
Можно, почему нельзя. Можно и гвозди микроскопом забивать. Вопрос эффективности и результата. Ремонт БМП это повторящиеся функции - и то уверен что часть что посложнее делают гражданские предприятия Укроборонпрома где у людей не военный билет а трудовая книжка и их никто не держит. А стройка думаю более уникальна - рельеф местности, расчеты, смета, сроки - из под палки это будут делать годами - нужно определиться у нас задача сделать укрепления или сделать плохо ухилянтам?