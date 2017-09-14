Додано: Суб 16 бер, 2024 07:21

katso написав: Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось). Как копать, лопатой? Так много не накопаешь. А экскаватором управлять уметь надо - одной бусификации тут мало. К любой производственной функции выше копателя лопатой полагается специальность - обучение, сдача экзаменов, стажировк, контроль качества и т.п. - то есть то что мобилизацией не достигается. Хотя правда она тут и не нужна - достаточно гос.заказа частным строительным фирмам (а не частных у нас уже и не осталось).

вот именно. достаточно гос.заказа и частники сами найдут нужных людей, технику, кого надо обучат, простажируют. У них будут прозрачные условия оплаты, нормированный раб.день, может вахта. Сносные условия жизни. Частник понимает какие потребности рабочих надо обеспечить, чтобы они ему заработали копейку. А если не понимает банкротится и приходит другой частник.У чиновника мотивация другая, создать видимость титанического труда, потратить поменьше, а побольше стырять. Частник сам у себя тырить не будет и другим не даст. У чиновника нет таких красных линий. Причина провалов в том, что делом занимаются взяточники и казнокрады. Те же тцк могли бы быть частными с функциями обучения и подготовки, типа курсов водителей. Есть же частные рекрутинговые компании. Нужно много людей, почему не поставить на поток. Потому что финансирование уйдёт за границу министерства, а это нехорошо. Все хотят кушать.Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.По факту идёт две войны, с руснёй с одной стороны и с чиновниками, которые пользуясь случаям хотят вернуть трудовую повинность - с другой. Я поэтому и спросил про мерседесы. Будут ли штабные силовики в погонах строить. Нет не будут. Сейчас депутаты судорожно ищут необходимые сорта людей, которым воевать и строить. Остальные при деле.