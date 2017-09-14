vitaliiangel написав:

Banderlog написав: vitaliiangel написав:

Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.



. Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.

Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно?

Мобілізація техніки в нас передбачена законом. Мене цей поділ на цивільних і військових чесно кажучи напрягає. Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно?Мобілізація техніки в нас передбачена законом. Мене цей поділ на цивільних і військових чесно кажучи напрягає.

здесь другое, надо определяться мы движемся в совок с его принудиловкой, гулагами, карточками, голодоморами или в цивилизованный мир. А так конечно можно. Вытаскивайте людей из мерседесов и будут вам блиндажи. Шо слабо? так с этого и начинайте, что дотянутся к чиновнику и тыловому полковнику можно только языком. То есть принудиловка автоматом ложиться на тех, кто и так с трудом выживает, кормит семьи, помогает родителям. Чревато тем, что разбегутся по заграницам даже патриоты. И да что "воевать принудительно можно" я не говорил. Это должен быть контракт с чёткими правилами и сроками.