vitaliiangel написав: Странно что Фриз (сам ФОП) этого не предложил, а пошёл по пути ленина-сталина (принудительного труда). Так мы можем и к северной корее откатиться. Воюем за свободу, чтобы стать рабами? Чиновнику только дай возможность привлекать к труду принудительно, сразу наденут на людей кандалы, лишат всех прав и руку откусят. А там и до Гулагов недалеко.
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Чому воювати чи ремонтувати бмп прінудітєльно можно а строїти бліндажі не можно? Мобілізація техніки в нас передбачена законом. Мене цей поділ на цивільних і військових чесно кажучи напрягає.
здесь другое, надо определяться мы движемся в совок с его принудиловкой, гулагами, карточками, голодоморами или в цивилизованный мир. А так конечно можно. Вытаскивайте людей из мерседесов и будут вам блиндажи. Шо слабо? так с этого и начинайте, что дотянутся к чиновнику и тыловому полковнику можно только языком. То есть принудиловка автоматом ложиться на тех, кто и так с трудом выживает, кормит семьи, помогает родителям. Чревато тем, что разбегутся по заграницам даже патриоты. И да что "воевать принудительно можно" я не говорил. Это должен быть контракт с чёткими правилами и сроками.
шо ж бляха другоє? Якого я в гулазі ,а у Вас ліберальні цінності і вільний ринок свобода праці і відпочинку , 8 годинний робочий день? Ну для прикладу відколи нас зігнали кабами і ми смахали з передка з кінця лютого я спав на бетонній підлозі на карематі без опалення ? (І я довольний))) тут нема постійних арт обстрілів і мож побути на самоті а там як в переповненій тюремній камері ще й гул як на вокзалі) Чого коли добираюсь до магазинуиє мені пиво продають з під поли як наркоману? Не то шо я алкаш і без пива не можу но це сука бісить. А ще сніданок в 600 а відбій знаєш коли? Після перемоги! В смислі не прописано)) і в любий момент підняти можуть. Або піднімають когось рядом і пох всім шо ти спиш. І побутові умови як в бомжа .часто мився півторачкою мінералки... Ну й на послідок, як ти думаєш тут з назвем це фізіологічними потребами? От більше чим за півтора року я 5 днів був дома) спав останнім часом як в загальному вагоні поїзда при включеному світлі. Це харашо шо мені вже за 40 і душевний жар трохи стух))) а якби 20 я б вже давно смахав звідси Як гадаєш шо я після цього думаю про права геїв?
Banderlog написав:шо ж бляха другоє? Якого я в гулазі ,а у Вас ліберальні цінності і вільний ринок свобода праці і відпочинку , 8 годинний робочий день?
КЗОТ УКРАИНЫ ГЛАВА 4 Статья 50.
Норма продолжительности рабочего времени Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю.
Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать норму продолжительности рабочего времени меньше предусмотренной в части первой настоящей статьи.
Классно вам промыли мозги, что во всём виноват ухылянт. это точно к нам претензии, или к тем кто не может/не хочет организовать посменную работу вахтовым методом 6 месяцев на войне / 6 месяцев дома?
Banderlog написав:Чого коли добираюсь до магазинуиє мені пиво продають з під поли як наркоману?
тоже не ко мне. Почему вас чиновник приравнивает к несовершеннолетним. Сигареты продают? А они вреднее пива, от пива еще никто не умер.
Banderlog написав:І побутові умови як в бомжа .часто мився півторачкою мінералки...
снова читаем КЗоТ
Работодатель должен создать работнику такие условия, при которых его труд стал бы наиболее производительным. Одним из самых важных факторов эффективного труда является организация рабочего места работника, а также разъяснение значения его рабочего места в технологическом, производственном процессе предприятия.
Условия труда на рабочем месте, безопасность технологических процессов, машин, механизмов, оборудования и других средств производства, состояние средств коллективной и индивидуальной защиты, используемых работников, а также санитарно-бытовые условия должны соответствовать требованиям нормативных актов об охране труда (ст. 153 КЗоТ Украины).
Действие норм КЗоТ Украины распространяется на всех работников, выполняющих работу на основе трудового договора на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности и видов деятельности.
Статья 153 КЗоТ Украины запрещает собственнику требовать от работника выполнения работы, сопряженной с явной опасностью для жизни, а также выполнения работы в условиях, не соответствующих законодательству об охране труда.
Banderlog написав:Як гадаєш шо я після цього думаю про права геїв?
не увидел связи, это геи забрали мягкую постельку и отменили кзот?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 09:02, всього редагувалось 4 разів.
Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__ 2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм 2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо 2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323 2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204 2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163 Зеленський_________________________Росія 2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91 2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131
katso написав:Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет.
1 Збудувати можна все 2 Питання ціни і часу 3 Щоб просто викопати три лінії окопів довжиною в 300 км кожна лінія лопатами -треба мобілізувати 40000 землекопів на місяць Враховуючи що мобілізовані будуть не професійними копачами-цю цифру треба збільшити рази в два... 4 Для того щоб ці окопи не замулились після першого ж дощу треба приблизно 100 000 м3 лісу Для обладнання бліндажів які б захистили хоча б від мін 80мм - треба ще 30 000 м3 Бажано одну лінію бетонувати - це ще 50 000 м3 бетону
Таким чином 100 000 не інвалідів, бажаючих працювати можуть зробити подібний обєм робіт десь за три місяці.
Российские НПЗ в январе снизили переработку нефти. Одна из причин — атаки беспилотников
Российские нефтекомпании в январе 2024 года снизили первичную переработку нефти почти на 4% год к году, до 747,9 тысячи тонн в сутки, сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с отраслевой статистикой. По сравнению с декабрем 2023 года переработка сократилась на 1,4%.
Помимо обычной причины — остановки НПЗ на ремонт, на снижение переработки нефти повлияли атаки беспилотников, отмечает издание. Так Туапсинский НПЗ, работа которого останавливалась из-за атаки дронов, переработал в январе на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В феврале, пишет «Коммерсант», переработка может сократиться и на Волгоградском НПЗ «Лукойла», который в конце января был атакован беспилотником.
Снижение объема переработки, отмечает издание, связано не только с остановками НПЗ на плановый ремонт и атаками беспилотников, но и с обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках договоренностей с Саудовской Аравией об уменьшении добычи нефти.
katso написав:Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет.
1 Збудувати можна все 2 Питання ціни і часу 3 Щоб просто викопати три лінії окопів довжиною в 300 км кожна лінія лопатами -треба мобілізувати 40000 землекопів на місяць Враховуючи що мобілізовані будуть не професійними копачами-цю цифру треба збільшити рази в два... 4 Для того щоб ці окопи не замулились після першого ж дощу треба приблизно 100 000 м3 лісу Для обладнання бліндажів які б захистили хоча б від мін 80мм - треба ще 30 000 м3 Бажано одну лінію бетонувати - це ще 50 000 м3 бетону
Таким чином 100 000 не інвалідів, бажаючих працювати можуть зробити подібний обєм робіт десь за три місяці.
Спасибо. А стоимость можете прикинуть - дешевле будет если платить мобилизованным как солдатам или дешевле если платить как гражданскии рабочим?
Моя зряплата жодним чином не повʼязана з твоєю фінансовою безтолковістю.
Ти яскравий приклад лузера-теоретика. Ніде не був в світі - зате головний порадник гілки «еміграція-заробітчанство». Жодна нахалбудівська кавалірка не здалась, але мрійник все оточує Київ шлаком. Прогораєш з ОВДП - але радиш їх іншим.
Я так розумію
Ти не можеш бути в одному реченні зі словом «розумію».
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 бер, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
"У нас тут повна дупа", - скаржиться військовослужбовець Олег (ім'я змінено на його прохання). За останній рік, каже він, стало гіршим харчування, на керівні посади прийшли "паркетні полковники", озброєння не кращає, а до полігону доїжджає половина техніки. Перелік запитань до влади за цей рік зібрався суттєвий, переконують також військові, експерти, політики та гравці на ринку озброєнь, з якими поспілкувалась BBC News Україна. За цими даними, на кінець вересня Міноборони не використало понад 20 млрд гривень, призначених на потреби армії, в тому числі на закупівлю озброєння та ремонт техніки.
Виталий, объяснять людям, что вопросы они задают не по адресу, видимо, бесполезно. Промыты мозги начисто. Сотнями снимают видосы про то, что все украинцы плохие, не донатят, не хотят в окопы и параллельно идёт строка про выделение 17 млрд на брусчатку и отказ ментов вступать в батальон. Они этого не хотят замечать. Вот это и есть настоящее ипсо