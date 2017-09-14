Додано: Суб 16 бер, 2024 09:47

Бетон написав: Виталий, объяснять людям, что вопросы они задают не по адресу, видимо, бесполезно. Промыты мозги начисто. Сотнями снимают видосы про то, что все украинцы плохие, не донатят, не хотят в окопы и параллельно идёт строка про выделение 17 млрд на брусчатку и отказ ментов вступать в батальон.

Они этого не хотят замечать. Вот это и есть настоящее ипсо Виталий, объяснять людям, что вопросы они задают не по адресу, видимо, бесполезно. Промыты мозги начисто. Сотнями снимают видосы про то, что все украинцы плохие, не донатят, не хотят в окопы и параллельно идёт строка про выделение 17 млрд на брусчатку и отказ ментов вступать в батальон.Они этого не хотят замечать. Вот это и есть настоящее ипсо

Hotab написав: Хоть ЭТО от тебя зависит? Или снова «правительство не может организовать»? Хоть ЭТО от тебя зависит? Или снова «правительство не может организовать»?

та всё они понимают Banderlog freeze это не глупые люди. В отличии от некоторых мечтателей о киевской квартире. Просто вопросы "по адресу" чреваты неприятностями.как называется поломка, когда ты глушишь мотор а лопасти продолжают крутиться? мы кажется с тобой уже всё выяснили, но тебе хочется в 25й раз обсудить почему в стране с 30% безработицей 30% безработных. Должно же быть ноль, да? Тогда и налоги с доходов потекут в бюджет. Это безработные не строят предприятия, школы с больницами, не создают себе рабочие места. А власть не при чём. Безработица вообще не её вопрос.