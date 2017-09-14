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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71837184718571867187>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:47

  Бетон написав:Виталий, объяснять людям, что вопросы они задают не по адресу, видимо, бесполезно. Промыты мозги начисто. Сотнями снимают видосы про то, что все украинцы плохие, не донатят, не хотят в окопы и параллельно идёт строка про выделение 17 млрд на брусчатку и отказ ментов вступать в батальон.
Они этого не хотят замечать. Вот это и есть настоящее ипсо

Видимо задача такая - стравить друг с другом. Другого объяснения нет.

Почему никто из вас от руководства ни черта не требует? Можете объяснить?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:47

  Бетон написав:Виталий, объяснять людям, что вопросы они задают не по адресу, видимо, бесполезно. Промыты мозги начисто. Сотнями снимают видосы про то, что все украинцы плохие, не донатят, не хотят в окопы и параллельно идёт строка про выделение 17 млрд на брусчатку и отказ ментов вступать в батальон.
Они этого не хотят замечать. Вот это и есть настоящее ипсо

та всё они понимают Banderlog freeze это не глупые люди. В отличии от некоторых мечтателей о киевской квартире. Просто вопросы "по адресу" чреваты неприятностями.
  Hotab написав:Хоть ЭТО от тебя зависит? Или снова «правительство не может организовать»?
как называется поломка, когда ты глушишь мотор а лопасти продолжают крутиться? мы кажется с тобой уже всё выяснили, но тебе хочется в 25й раз обсудить почему в стране с 30% безработицей 30% безработных. Должно же быть ноль, да? Тогда и налоги с доходов потекут в бюджет. Это безработные не строят предприятия, школы с больницами, не создают себе рабочие места. А власть не при чём. Безработица вообще не её вопрос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:56

vitaliiangel ,

мы кажется с тобой уже всё выяснили,


Не выяснили.
Во-первых, ты не относишься к тем, кто не может платить налоги. Просто обиделся на государство.
Но вопрос не в этом. Не можешь финансировать армию - будь ею. Иного нет. Ти либо сам себя защищаешь, либо платишь чтоб эти делали за тебя. У нищих слуг нету!

В отличии от некоторых мечтателей о киевской квартире.


У тебя амнезия, витлсик. В отличии от тебя (ираенятника, с профилем «Киев» почему-то) я живу именно в Киеве . И не в аренде.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:58

  Hotab написав:vitaliiangel ,

мы кажется с тобой уже всё выяснили,


Не выяснили.
Во-первых, ты не относишься к тем, кто не может платить налоги. Просто обиделся на государство.
Но вопрос не в этом. Не можешь финансировать армию - будь ею. Иного нет. У нищих слуг нету!

у тебя чешется поговорить лично про меня :D я тебе наверное снюсь. вышесказанное ты не читал, долдонишь одно и то же как свидетель Иеговы. Ещё раз, была бы работа, я бы работал. Налогами финансируя армию. Армия как работодатель не интересует кабальными условиями труда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 10:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:00

vitaliiangel ,

у тебя чешеться поговорить лично про меня :D я тебе наверное снюсь.


Дело в том, что когда ты рассуждаешь как надо, как правильно надо быть последовательным. Если ты укрыл налоги, но говоришь об увеличении финансирования армии, то ты лживый лицемер. Не так ли?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:00

  detroytred написав:Цілком можливо припустити таке.

Після генерал-полковника!! Рубана... )) з мовчазливим сприйняттям цього всіма службами та посадовцями можливо будь-що.
А тут лише позиціювання на рівні капітан-майор.

Тільки питання полягає більш в тому, з чим саме Ви так категорично не згодні в його твердженнях, щоб робити такі припущення? Які підстави Ви бачите?
Бо самі міркування в нього самі по собі достатньо глибокі та обширні. Правдиві чи ні, то вже інше питання (саме тому воно і було піднято мною - що цікаво було почути бачення фронтовиків-форумчан. Спростування, доповнення, погодження. Фрііз он підтвердив думку про бажаючих не звільнятися).
А про кастовість у війську та її зміни так і овсім не в бров, а в око. Це тільки особисто треба було бачити, як змінювалось відношення між самими офіцерами...

Я не казав, що я з чимось згодний чи не згодний у нього, бо я практично не слухаю цих всяких експертів, я сам маю багато інформації і можу її проаналізувати.
Приклад з Гріном я привів до того, що треба будь яку інформацію і її джерела перевіряти, чи з російської чи нашої сторони.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина в 2023 заняла 23 место по топ стран с высоким налогом и составляет в среднем 52,9%.
Хуже только Никарагуа, Венесуэла

Ну и топ 4 наихудших налоговых систем

А так, всё хорошо. Это граждане плохие
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:05

  Hotab написав:vitaliiangel ,

у тебя чешеться поговорить лично про меня :D я тебе наверное снюсь.


Дело в том, что когда ты рассуждаешь как надо, как правильно надо быть последовательным. Если ты укрыл налоги, но говоришь об увеличении финансирования армии, то ты лживый лицемер. Не так ли?

подай в суд что я укрыл налоги. :D прикрепишь к позову мою аву, судья сразу поймёт о ком речь. Твоё желание обсуждать мою личность - не здоровое. У тебя мозгов не хватает увидеть, что никому кроме тебя тема "vitaliian" неинтересна?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:10

vitaliiangel ,

подай в суд что я укрыл налоги.


Зачем?
Ты здесь лжешь и лицемеришь, здесь тебя и воспитываем.
Суд тебе не нужен. Тебе нужен новый закон о мобилизации, который заставит тебя платить 6+7 тысяч, чтобы тебе не пришлось с ватными ногами ехать на полигон. И пусть кто-то скажет, что это не правильно, если закон заставит хитрожопых как ты наконец платить налоги.
(О «воевать» я речь не веду, ты скорее будешь жить в лесу в землянке прячась от людей , чем победишь страх перед армией).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:14

  Hotab написав:Ты здесь лжешь и лицемеришь, здесь тебя и воспитываем.
я думаю у тебя дефицит общения, и ты рад любому кто на тебя хоть немного реагирует. Таких добряков на форуме осталось пару человек. Вчера ты держался, меня не трогал, а сегодня прорвало :D
  Hotab написав:чем победишь страх перед армией
страх перед тем, чего не существует это фобия. Может армия будет меня бояться, если я туда попаду?
vitaliiangel
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