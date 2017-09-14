Уникальная запись из офиса Макрона во время его переговоров с Путиным за 4 дня до вторжения России в Украину.Запись не новая, это из документального фильма, вышедшего на французском телевидении в сентябре 2022. Я тогда постил фрагмент из него - разговор Макрона с Зеленским () в первые часы после вторжения, но эту часть не видел.Также этот разговор в 2022 году уже был опубликован в текстовом виде. () Но вживую смотрится совсем иначе.Здесь наивный Макрон ещё не знает, что Путин уже принял решение о вторжении и просто делает из него дурачка. Макрон всё ещё исходит из того, что Путин хочет мирно урегулировать "проблемы с сепаратистами", и это его ключевая ошибка.За эти 8 минут (на самом деле больше, здесь есть склейки) Макрон проходит три условных стадии: уверенности, тревожности и самообмана. И ценность здесь не только в "эффекте присутствия" накануне трагических событий. Это урок для всех: как в целом для Украины и свободного мира, так и для Макрона в частности.1.. Макрона раздражает, что сепаратисты качают права и навязывают Украине свои законы. "Я не знаю, где ваши юристы изучали право", - говорит он Путину (2:45). В ответ он выслушивает тираду о "нелегитимной власти" и "кровавом перевороте" в 2014 году (хотя тогда, напоминаю, Путин признал () Порошенко законно избранным президентом).2.. Макрон снова апеллирует к верховенству права, на что Путин в ответ начинает грубить: "Послушай меня, ты же меня хорошо слышишь?" (с 3:30). Макрон понимает, что дела плохи - аргументы цивилизованного мира не работают. Тут уже не до верховенства права - ему бы просто организовать переговоры. Ладно, говорит Макрон, "пусть сепаратисты предлагают свои варианты", но они должны сесть за стол переговоров. Макрон просит Путина "помочь ему в этом" (4:43). Просит "успокоить" обстрелы на границе. Просит не реагировать на провокации. Но здесь Макрон упускает один тревожный сигнал: Путин прямо говорит, что собирается оставить войска на границе с Украиной после учений (5:10).3.Путин как будто демонстрирует признаки готовности к мирному урегулированию - благодарит Макрона за переговоры, делает акцент на хороших отношениях с ним, соглашается с предлагаемым Макроном направлением (6:23). Но на самом деле он просто усыпляет бдительность. Макрон думает, что ему удалось немного разрядить обстановку. И чтобы убедиться в этом говорит Путину, что подключит помощников, чтобы организовать совместное коммюнике. На что Путин отвечает, что хотел(7:46). Фактически это означает провал попыток Макрона. Дальше Путин всё же делает одолжение - ладно, дам указания, но тем самым демонстрирует отсутствие интереса к урегулированию. Непонятно, понял ли это Макрон, так как после этого разговор быстро завершается.Макрон тогда и сейчас - как будто два разных человека. Должно быть, президент Франции понял этот урок.