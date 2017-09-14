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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7184718571867187>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:18

vitaliiangel ,

страх перед тем, чего не существует


А кто защищает твою кормилицу недвижимость и тебя лично? Муха из подвала?
Или, как у всех инфантильных, «оно как-то само»?


Вчера ты держался, меня не трогал, а сегодня прорвало :D


Вчера был муха и лексеич. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:19

  Hotab написав:vitaliiangel ,

подай в суд что я укрыл налоги.


Зачем?
Ты здесь лжешь и лицемеришь, здесь тебя и воспитываем.
Суд тебе не нужен. Тебе нужен новый закон о мобилизации, который заставит тебя платить 6+7 тысяч, чтобы тебе не пришлось с ватными ногами ехать на полигон. И пусть кто-то скажет, что это не правильно, если закон заставит хитрожопых как ты наконец платить налоги.
(О «воевать» я речь не веду, ты скорее будешь жить в лесу в землянке прячась от людей , чем победишь страх перед армией).

в чому ціль? заганати вітальєнів в криївки щоб потім вони без сокири за 140 грн. в гастроном не виходили?
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/140.html
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:22

flyman ,

в чому ціль? заганати вітальєнів


Повідомити вітальєнів, що у них пісюнчик вже виріс, вони вже дорослі. І час згадати про обовʼязки громадянина.


Живёт наверное в общаге, моется с бутылки.


В отличии от тебя с закрытой личкой и тремя замками от ирпенской конуры , я могу тебя пригласить в гости. Одевай самое красивое платье и едь в Кампус. С бутылки подмою на месте .
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:27

  Hotab написав:flyman ,

в чому ціль? заганати вітальєнів


Повідомити вітальєнів, що у них пісюнчик вже виріс, вони вже дорослі. І час згадати про обовʼязки громадянина.

Чому тебе не хвилює будівельник з синами, або Василь-Рівне, чи Украініан? Це щось особисте, нерозділене кохання, подружня зрада, продинамив на рестік?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 бер, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:29

flyman ,

Чому тебе не хвилює


Фінансують ЗСУ. Ти теж скоро почнеш на повну. Бо теж сітківки не вистачить прикрити тухес від фронту.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:33

ти пишеш ОВДП не купувати щоб фінансувати ЗСУ то за кого ти

  Hotab написав:flyman ,

Чому тебе не хвилює


Фінансують ЗСУ. Ти теж скоро почнеш на повну. Бо теж сітківки не вистачить прикрити тухес від фронту.

якщо ти пишеш, що ОВДП не купувати щоб фінансувати ЗСУ, то за кого ти воюєш?
  Hotab написав:flyman ,

Збитки


Ну нічого, колись будуть прибутки :lol:

Зображення
сделать фото


не відпрацьовуєш ефективно зряплату,


Моя зряплата жодним чином не повʼязана з твоєю фінансовою безтолковістю.

Ти яскравий приклад лузера-теоретика. Ніде не був в світі - зате головний порадник гілки «еміграція-заробітчанство».
Жодна нахалбудівська кавалірка не здалась, але мрійник все оточує Київ шлаком.
Прогораєш з ОВДП - але радиш їх іншим.


Я так розумію


Ти не можеш бути в одному реченні зі словом «розумію».
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:43

flyman ,

якщо ти пишеш, що ОВДП не купувати


Покажи де я когось вчу, що купувати, а що ні?
Мова про обовʼязки громадянина сплачувати податки, з яких фінансують ЗСУ. А не ховати їх.
І так як громадяни несвідомі, то будуть сплачувати перед страхом ТЦК.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:45

  Hotab написав:flyman ,

якщо ти пишеш, що ОВДП не купувати


Покажи де я когось вчу, що купувати, а що ні?
Мова про обовʼязки громадянина сплачувати податки, з яких фінансують ЗСУ. А не ховати їх.
І так як громадяни несвідомі, то будуть сплачувати перед страхом ТЦК.

ти знецінюєш тил, який оплачує твою діяльність
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:А коли він почне про її припинення, тоді і американці, і китайці з індусами будуть за нас, а гуртом і батька можна зупинити.


завжди мав негативну думку про тебе, але ти перейшов всі червоні лінії
наравити типу: війна їм вигідна, вони (влада)на ній заробляють-так думають бабки на привозі і ти

кордони 91г-це визнані в світі межи країни

до речі, рекомендую подивитись бесіду Макрона з путіним за 4 дні до вторгнення

https://t.me/ToBeOr_Official/14653

стенограма на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=5oRitMkhNSg

Уникальная запись из офиса Макрона во время его переговоров с Путиным за 4 дня до вторжения России в Украину.

Запись не новая, это из документального фильма, вышедшего на французском телевидении в сентябре 2022. Я тогда постил фрагмент из него - разговор Макрона с Зеленским (https://t.me/ToBeOr_Official/8907) в первые часы после вторжения, но эту часть не видел.
Также этот разговор в 2022 году уже был опубликован в текстовом виде. (https://meduza.io/feature/2022/06/27/ch ... renirovkoy) Но вживую смотрится совсем иначе.

Здесь наивный Макрон ещё не знает, что Путин уже принял решение о вторжении и просто делает из него дурачка. Макрон всё ещё исходит из того, что Путин хочет мирно урегулировать "проблемы с сепаратистами", и это его ключевая ошибка.

За эти 8 минут (на самом деле больше, здесь есть склейки) Макрон проходит три условных стадии: уверенности, тревожности и самообмана. И ценность здесь не только в "эффекте присутствия" накануне трагических событий. Это урок для всех: как в целом для Украины и свободного мира, так и для Макрона в частности.

1. Стадия уверенности. Макрона раздражает, что сепаратисты качают права и навязывают Украине свои законы. "Я не знаю, где ваши юристы изучали право", - говорит он Путину (2:45). В ответ он выслушивает тираду о "нелегитимной власти" и "кровавом перевороте" в 2014 году (хотя тогда, напоминаю, Путин признал (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/12/7028861/) Порошенко законно избранным президентом).

2. Стадия тревожности. Макрон снова апеллирует к верховенству права, на что Путин в ответ начинает грубить: "Послушай меня, ты же меня хорошо слышишь?" (с 3:30). Макрон понимает, что дела плохи - аргументы цивилизованного мира не работают. Тут уже не до верховенства права - ему бы просто организовать переговоры. Ладно, говорит Макрон, "пусть сепаратисты предлагают свои варианты", но они должны сесть за стол переговоров. Макрон просит Путина "помочь ему в этом" (4:43). Просит "успокоить" обстрелы на границе. Просит не реагировать на провокации. Но здесь Макрон упускает один тревожный сигнал: Путин прямо говорит, что собирается оставить войска на границе с Украиной после учений (5:10).

3. Стадия самообмана. Путин как будто демонстрирует признаки готовности к мирному урегулированию - благодарит Макрона за переговоры, делает акцент на хороших отношениях с ним, соглашается с предлагаемым Макроном направлением (6:23). Но на самом деле он просто усыпляет бдительность. Макрон думает, что ему удалось немного разрядить обстановку. И чтобы убедиться в этом говорит Путину, что подключит помощников, чтобы организовать совместное коммюнике. На что Путин отвечает, что хотел идти играть в хоккей и разговаривает из спортивного зала (7:46). Фактически это означает провал попыток Макрона. Дальше Путин всё же делает одолжение - ладно, дам указания, но тем самым демонстрирует отсутствие интереса к урегулированию. Непонятно, понял ли это Макрон, так как после этого разговор быстро завершается.

Макрон тогда и сейчас - как будто два разных человека. Должно быть, президент Франции понял этот урок.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:48

flyman ,

ти знецінюєш тил, який оплачує твою діяльність


Муха, прийом-прийом, хто сьогодні чергує на обліківці «муха»? Повідомте новому оператору свіжу інфо:
«Хотаб вже рік як сам тил». :lol:

vitaliiangel ,

да он один платит налоги. не спорь.


Не примазуйся. Ти не один не платиш. Але будеш дуже скоро.
Hotab
 
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