Зачем? Ты здесь лжешь и лицемеришь, здесь тебя и воспитываем. Суд тебе не нужен. Тебе нужен новый закон о мобилизации, который заставит тебя платить 6+7 тысяч, чтобы тебе не пришлось с ватными ногами ехать на полигон. И пусть кто-то скажет, что это не правильно, если закон заставит хитрожопых как ты наконец платить налоги. (О «воевать» я речь не веду, ты скорее будешь жить в лесу в землянке прячась от людей , чем победишь страх перед армией).
Моя зряплата жодним чином не повʼязана з твоєю фінансовою безтолковістю.
Ти яскравий приклад лузера-теоретика. Ніде не був в світі - зате головний порадник гілки «еміграція-заробітчанство». Жодна нахалбудівська кавалірка не здалась, але мрійник все оточує Київ шлаком. Прогораєш з ОВДП - але радиш їх іншим.
Я так розумію
Ти не можеш бути в одному реченні зі словом «розумію».
Покажи де я когось вчу, що купувати, а що ні? Мова про обовʼязки громадянина сплачувати податки, з яких фінансують ЗСУ. А не ховати їх. І так як громадяни несвідомі, то будуть сплачувати перед страхом ТЦК.
Покажи де я когось вчу, що купувати, а що ні? Мова про обовʼязки громадянина сплачувати податки, з яких фінансують ЗСУ. А не ховати їх. І так як громадяни несвідомі, то будуть сплачувати перед страхом ТЦК.
Здесь наивный Макрон ещё не знает, что Путин уже принял решение о вторжении и просто делает из него дурачка. Макрон всё ещё исходит из того, что Путин хочет мирно урегулировать "проблемы с сепаратистами", и это его ключевая ошибка.
За эти 8 минут (на самом деле больше, здесь есть склейки) Макрон проходит три условных стадии: уверенности, тревожности и самообмана. И ценность здесь не только в "эффекте присутствия" накануне трагических событий. Это урок для всех: как в целом для Украины и свободного мира, так и для Макрона в частности.
1. Стадия уверенности. Макрона раздражает, что сепаратисты качают права и навязывают Украине свои законы. "Я не знаю, где ваши юристы изучали право", - говорит он Путину (2:45). В ответ он выслушивает тираду о "нелегитимной власти" и "кровавом перевороте" в 2014 году (хотя тогда, напоминаю, Путин признал (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/12/7028861/) Порошенко законно избранным президентом).
2. Стадия тревожности. Макрон снова апеллирует к верховенству права, на что Путин в ответ начинает грубить: "Послушай меня, ты же меня хорошо слышишь?" (с 3:30). Макрон понимает, что дела плохи - аргументы цивилизованного мира не работают. Тут уже не до верховенства права - ему бы просто организовать переговоры. Ладно, говорит Макрон, "пусть сепаратисты предлагают свои варианты", но они должны сесть за стол переговоров. Макрон просит Путина "помочь ему в этом" (4:43). Просит "успокоить" обстрелы на границе. Просит не реагировать на провокации. Но здесь Макрон упускает один тревожный сигнал: Путин прямо говорит, что собирается оставить войска на границе с Украиной после учений (5:10).
3. Стадия самообмана. Путин как будто демонстрирует признаки готовности к мирному урегулированию - благодарит Макрона за переговоры, делает акцент на хороших отношениях с ним, соглашается с предлагаемым Макроном направлением (6:23). Но на самом деле он просто усыпляет бдительность. Макрон думает, что ему удалось немного разрядить обстановку. И чтобы убедиться в этом говорит Путину, что подключит помощников, чтобы организовать совместное коммюнике. На что Путин отвечает, что хотел идти играть в хоккей и разговаривает из спортивного зала (7:46). Фактически это означает провал попыток Макрона. Дальше Путин всё же делает одолжение - ладно, дам указания, но тем самым демонстрирует отсутствие интереса к урегулированию. Непонятно, понял ли это Макрон, так как после этого разговор быстро завершается.
Макрон тогда и сейчас - как будто два разных человека. Должно быть, президент Франции понял этот урок.