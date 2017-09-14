Додано: Суб 16 бер, 2024 10:56

всім прихильникам перемовин з Рашеюце схоже вже всі звикли, хоча про це треба постійно нагадувати. а саме - що тортури та знущання на полоненими - це не поодинокі випадки, це системний підхід. ви ж подивиться на наших полонених після звільнення - фото, як в 45 після звільнення німецьких концтаборів. й з цими людьми ви пропонуєте домовлятися?питання - що, Сталін бевзь, що в 1941-42 рр не намагався будь-якою ціною домовитися з Гітлером? це ж скільки людей загинуло через це? гадаю відповідь буде - це інше, це не чіпайте. так ось вам й відповідь - з деяким не вдасться домовитися, це НЕМОЖЛИВО.чи може просто наші російськомовні співгромадяни підсвідомо асоціюють себе з Рашею? й досі не зрозуміли, що все, там реальна нацистська країна, де населення вже поїхало на своїй величі та зневазі до інших. 75% так точно (яке загадкове число). тому домовлятися треба з і ншими, які розуміють, що країні схиблені на терорі та зневазі до будь-яких правил, окрім права сильного - їх місце на звалищі історії.чи може інший розділ, який так не подобається нашим російськомовним? розмовляючи російською можна жити під Рашею, розмовляючи українською - ні. все дуже просто