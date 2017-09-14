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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7184718571867187
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

всім прихильникам перемовин з Рашею

Практика катувань росіянами цивільних та військовополонених українців є поширеною та систематичною, – звіт ООН

це схоже вже всі звикли, хоча про це треба постійно нагадувати. а саме - що тортури та знущання на полоненими - це не поодинокі випадки, це системний підхід. ви ж подивиться на наших полонених після звільнення - фото, як в 45 після звільнення німецьких концтаборів. й з цими людьми ви пропонуєте домовлятися?

питання - що, Сталін бевзь, що в 1941-42 рр не намагався будь-якою ціною домовитися з Гітлером? це ж скільки людей загинуло через це? гадаю відповідь буде - це інше, це не чіпайте. так ось вам й відповідь - з деяким не вдасться домовитися, це НЕМОЖЛИВО.

чи може просто наші російськомовні співгромадяни підсвідомо асоціюють себе з Рашею? й досі не зрозуміли, що все, там реальна нацистська країна, де населення вже поїхало на своїй величі та зневазі до інших. 75% так точно (яке загадкове число :D ). тому домовлятися треба з і ншими, які розуміють, що країні схиблені на терорі та зневазі до будь-яких правил, окрім права сильного - їх місце на звалищі історії.

чи може інший розділ, який так не подобається нашим російськомовним? розмовляючи російською можна жити під Рашею, розмовляючи українською - ні. все дуже просто
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наша постійна рубрика «путену не надо земли, война максимум до выборов»


❗️росіяни планують великий наступ на Україну літом, - ISW

В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни користуються перевагою в ресурсі на полі бою і виявляють слабкі сторони української оборони та готуються до нового наступу, який планується, ймовірно, на літо.

Надання західної допомоги відіграє вирішальну допомогу у здатності України утримувати територію.

🇺🇦Реальна Війна


https://t.me/voynareal/85669

А тут розробляють новий бустілат (не жовтіє і не відпадає) для сітківок. Все як я казав: шалений штраф , а далі ДВС береться за справу.


https://www.facebook.com/story.php/?id= ... 1890503435
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:питання - що, Сталін бевзь, що в 1941-42 рр не намагався будь-якою ціною домовитися з Гітлером?


хоча б вивчили питання, чи шо. не за радянськими підручниками, гугл же є
в 41-42 саме будь-якою ціною
тільки після сталінграду вже не будь-якою
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:завжди мав негативну думку про тебе, але ти перейшов всі червоні лінії
наравити типу: війна їм вигідна, вони (влада)на ній заробляють-так думають бабки на привозі і ти

кордони 91г-це визнані в світі межи країни

То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато. Скільки тут було виття, коли Порошенко ввів локальньний воєнний стан - він хоче зірвати вибори.
Мене думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить, а любителю Вікіпедії рекомендую почитати про Карабахську війну, чи означало підписання Азейбарджаном рпв відмову від кордонів89.
Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по сызранскому НПЗ)Судя по комментарию за кадром, Сызранский НПЗ выключен надолго, так как речь идет об установке К-2 и АВТ-6. По мощности это 6 млн тонн в год, срок замены такой колонны - примерно полтора-два года. И это если по отремонтированной колонне не прилетит снова. ))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:34

  somilitark написав:Стосовно блокування рахунків умовних ухилянтів і блокування можливості керування автотранспортом, дійсно це замінили одним простим методом, це штрафами.
Зараз ви зрозумієте про що я, навіщо блокувати рахунки і можливість керування автотранспортом? Не з'явився в назначені терміни, виписується перший штраф у розмірі 51 000 і вони автоматично списуються з рахунка? Рахунок заблокований? НІТ, але значно схуд)))
Далі ситуація, не прийшов до ТЦК ще на протязі умовного місяця? Виписують новий штраф, скажімо вже 151 000 грн, скоріш за все на рахунках такої суми не буде, тоді заблокують якейсь майно, скажімо арештують автомобіль, так куди їздити, коли авто під арештом і вже буде в базі даних поліції? тільки виїхав, одразу себе наражаєш на небезпеку))) І рахунки не блокували і права керувння авто теж не обмежували, а по сути все те, тільки в профіль))
Так що все буде вирішуватись гривнею і поборники конституції, а також дотримання законів в воєнний час будуть в екстазі, не буде за що зачіпитися і зрадофілити цілодобово :P


Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кацапи, щоб нам було зручніше, навіть табличку зробили по нпз: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:36

  fox767676 написав:
  Shaman написав:питання - що, Сталін бевзь, що в 1941-42 рр не намагався будь-якою ціною домовитися з Гітлером?

хоча б вивчили питання, чи шо. не за радянськими підручниками, гугл же є
в 41-42 саме будь-якою ціною
тільки після сталінграду вже не будь-якою

ви переводите питання з основного на деталі. що за основним питанням?

я зараз не хочу в перипетії 2СВ занурюватися. але щось невідомо, щоб намагалися домовитися, хоч до Сталінграду, хоч після. я гадаю за всі пропозиції домовитися було три варіанти - 10 років, 25 років, стіночка... які ще були варіанти?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:44

  Бетон написав:Украина в 2023 заняла 23 место по топ стран с высоким налогом и составляет в среднем 52,9%.
Хуже только Никарагуа, Венесуэла

Ну и топ 4 наихудших налоговых систем

А так, всё хорошо. Это граждане плохие

хоча й оффтоп тут, але вибачте - це про який податок? бо загалом по податкам це брехня. а податкова система так складна. але склада, не погана.
Shaman
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  #<1 ... 7184718571867187
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