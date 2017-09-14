Додано: Суб 16 бер, 2024 12:18

Після виборів президента США, коли або Трамп переможе на цих виборах, або коли він підсумків не визнає, і в Америці почнеться хаос, Путін збирається в цей самий момент почати велике воєнне вторгнення в країни Балтії. Причому почати він збирається з Литви. Звичайно, у мене немає секретного доступу до секретної інформації російського генштабу, але у мене є очі, вуха. Я, знаєте, бачу і чую, що підготовка до цього вторгнення йде. Але з одним важливим застереженням. Почати це вторгнення без розгрому української армії наступного літа не вийде. Тому для Володимира Путіна гостро необхідно, щоб Трамп утримував Америку від надання допомоги Україні, як мінімум, до кінця літа поточного року.



У літню кампанію Путін збирається вирішити всі свої основні завдання на українському фронті: убезпечити російські позиції в Україні, розбити українську армію, якщо вийде, і вже потім перенести фокус своєї уваги на країни Балтії.

Я думаю, просто гіпотетично уявімо собі ситуацію, що кілька тисяч цих шахедів і крилатих ракет одночасно завдають ударів по литовських військових базах, районах ППО, електростанціях, урядових будівлях тощо. Після чого 19-та механізована бригада збройних сил Білорусі, віддані російські частини і так далі, всі вони заходять у Литву. Водночас у Білорусі демонстративно розгортається тактична ядерна зброя, ядерні ракети, з попередженням, що якщо Польща спробує втрутитися в те, що відбувається в Литві, то ядерного удару буде завдано вже по польських містах. Ситуація для Литви і для країн Балтії загалом за такого розкладу може стати дуже небезпечною.

Володимир Путін у своєму ультиматумі, який він висунув Заходу наприкінці 2021 року, доволі докладно описав, що він хоче. Він хоче контролю над країнами Балтії, контроль над Україною, Білоруссю, Молдовою, вони взагалі мають стати частиною Росії тощо. А в нещодавньому своєму інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову Путін сказав, так, ми не відмовляємося від тих цілей, які ми в цьому ультиматумі заявили, так, ми цього хочемо. Тому, я вам так скажу: диктаторам треба вірити, ніколи не ставтеся легковажно до слів диктатора. Диктатори дуже часто, майже завжди, відкрито говорять про свої плани. Проблема якраз у тому, що їм ніхто не вірить, бо всі нормальні люди вважають, що це ідіотизм. Виявляється, ні, вони насправді це готують.

Або ось нещодавно Дмитро Медведєв написав у себе в телеграм-каналі, як завжди, що, загалом, головна мета всієї путінської кампанії в Україні, це знищення України. І він прямим текстом про це пише. Ніхто його за це не лає, ніхто за це не звільняє. Офіційною позицією Російської Федерації є те, що мета нинішньої війни — повне знищення України. Тому, коли я чую як якісь люди говорять про те, що так, давайте переговори з Росією почнемо, я кажу — про що? про те, яким чином померти, або що, що саме вас цікавить? Тому що ці люди прямим текстом кажуть, так, ми хочемо знищити Україну, після чого ми хочемо захопити країни Балтії, після чого ми хочемо ще поставити під свій контроль Східну Європу, і ось тоді, може, ми заспокоїмося.

для читання статті потрібно ввести emailможе здаватися трохи алармістським, але після лютого 2022.. й про перемовини теж