somilitark написав:Стосовно блокування рахунків умовних ухилянтів і блокування можливості керування автотранспортом, дійсно це замінили одним простим методом, це штрафами. Зараз ви зрозумієте про що я, навіщо блокувати рахунки і можливість керування автотранспортом? Не з'явився в назначені терміни, виписується перший штраф у розмірі 51 000 і вони автоматично списуються з рахунка? Рахунок заблокований? НІТ, але значно схуд))) Далі ситуація, не прийшов до ТЦК ще на протязі умовного місяця? Виписують новий штраф, скажімо вже 151 000 грн, скоріш за все на рахунках такої суми не буде, тоді заблокують якейсь майно, скажімо арештують автомобіль, так куди їздити, коли авто під арештом і вже буде в базі даних поліції? тільки виїхав, одразу себе наражаєш на небезпеку))) І рахунки не блокували і права керувння авто теж не обмежували, а по сути все те, тільки в профіль)) Так що все буде вирішуватись гривнею і поборники конституції, а також дотримання законів в воєнний час будуть в екстазі, не буде за що зачіпитися і зрадофілити цілодобово
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”. Там нема 50т. Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
NatiK написав:"У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - заявив Зеленський.
Ну а что он ещё может сказать? Декабрьская тема, что закон о мобилизации нужен для отпусков, дембеля и ротации бойцов, как-то сама по себе предсказуемо затихла. Но нынче Закон выходит на финишную прямую и ответов на эти вопросы там судя по всему нет. Теперь он говорит, что дескать на это никто не рассчитывал. Типа, нужно еще собрать мнения, провести прения, и уж только потом...
Сумно... Потім це назвуть “перша елоїанська війна!”. Хтось питав яка тема дисертація За? Очевидно ж. “як елоїв повернути до людського стану..., якщо нападники не в тапочках.”
Це ви мені кажете? Особисто я знаю шо це таке, але москалі разом з пуйлом продовжують гнуть лінію партії.
Это не запрет переговоров. И вообще не запрет. То, мабуть, Ви москаль, як і написав andrijk777 - викривлюєте рішення так само, як Путін.
Будь ласка, вкажіть шо не так в моїх словах, де я і шо викривляю?
Я там подчеркнул Ваши слова: "який схоже образився, шо з ним заборонили вести переговори." Т.е. Вы признаёте, что запрет существует. Не Законом, так Указом. Если ошибся, прошу прощения. Но тогда, пожалуйста, аккуратнее высказывайтесь.
Так ви читайте шо писав andrijk777, він слово в слово повторює слова москалів, звісно він не ознайомився з Указом.
може здаватися трохи алармістським, але після лютого 2022.. й про перемовини теж
Після виборів президента США, коли або Трамп переможе на цих виборах, або коли він підсумків не визнає, і в Америці почнеться хаос, Путін збирається в цей самий момент почати велике воєнне вторгнення в країни Балтії. Причому почати він збирається з Литви. Звичайно, у мене немає секретного доступу до секретної інформації російського генштабу, але у мене є очі, вуха. Я, знаєте, бачу і чую, що підготовка до цього вторгнення йде. Але з одним важливим застереженням. Почати це вторгнення без розгрому української армії наступного літа не вийде. Тому для Володимира Путіна гостро необхідно, щоб Трамп утримував Америку від надання допомоги Україні, як мінімум, до кінця літа поточного року.
У літню кампанію Путін збирається вирішити всі свої основні завдання на українському фронті: убезпечити російські позиції в Україні, розбити українську армію, якщо вийде, і вже потім перенести фокус своєї уваги на країни Балтії.
Я думаю, просто гіпотетично уявімо собі ситуацію, що кілька тисяч цих шахедів і крилатих ракет одночасно завдають ударів по литовських військових базах, районах ППО, електростанціях, урядових будівлях тощо. Після чого 19-та механізована бригада збройних сил Білорусі, віддані російські частини і так далі, всі вони заходять у Литву. Водночас у Білорусі демонстративно розгортається тактична ядерна зброя, ядерні ракети, з попередженням, що якщо Польща спробує втрутитися в те, що відбувається в Литві, то ядерного удару буде завдано вже по польських містах. Ситуація для Литви і для країн Балтії загалом за такого розкладу може стати дуже небезпечною.
Володимир Путін у своєму ультиматумі, який він висунув Заходу наприкінці 2021 року, доволі докладно описав, що він хоче. Він хоче контролю над країнами Балтії, контроль над Україною, Білоруссю, Молдовою, вони взагалі мають стати частиною Росії тощо. А в нещодавньому своєму інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову Путін сказав, так, ми не відмовляємося від тих цілей, які ми в цьому ультиматумі заявили, так, ми цього хочемо. Тому, я вам так скажу: диктаторам треба вірити, ніколи не ставтеся легковажно до слів диктатора. Диктатори дуже часто, майже завжди, відкрито говорять про свої плани. Проблема якраз у тому, що їм ніхто не вірить, бо всі нормальні люди вважають, що це ідіотизм. Виявляється, ні, вони насправді це готують.
Або ось нещодавно Дмитро Медведєв написав у себе в телеграм-каналі, як завжди, що, загалом, головна мета всієї путінської кампанії в Україні, це знищення України. І він прямим текстом про це пише. Ніхто його за це не лає, ніхто за це не звільняє. Офіційною позицією Російської Федерації є те, що мета нинішньої війни — повне знищення України. Тому, коли я чую як якісь люди говорять про те, що так, давайте переговори з Росією почнемо, я кажу — про що? про те, яким чином померти, або що, що саме вас цікавить? Тому що ці люди прямим текстом кажуть, так, ми хочемо знищити Україну, після чого ми хочемо захопити країни Балтії, після чого ми хочемо ще поставити під свій контроль Східну Європу, і ось тоді, може, ми заспокоїмося.
fler написав: Мені байдуже яке прізвище у Президента, аби він робив те, що треба. Україна "не замерзла" цієї зими, в магазинах все є, освітні та медичні заклади працюють, транспорт, пошта і т.д. працюють. Нацбанк прекрасно виконує свої функції. Якого рожна ще треба? Навіщо розхитувати човен?
наверное все это не работало в 2019 году и во время остальных выборов президентов тоже? вас как почитать так возникает один только вопрос - а нафуа были все майданы и народ валил из страны и до войны?
А при чём тут выборы? Выборы как раз период самой активной политической борьбы и определения путей дальнейшего движения. Даже если всё более-менее нормально, то недостатки всегда есть и голосованием определяют кто их будет исправлять - старый лидер или новый. Не говоря уж о выборах после второго срока, когда смена Президента обязательна. А уж упоминание майданов совсем не в тему. Нам сегодня только майдана не хватает. Разве что Путин получит обширный инфаркт от радости.
в 2019 у нас тоже была война если вы не заметили. не настолько активная но была. так вот в 2019 почему то при всем том работающем что перечислил ТС какого рожна сменили президента? т.е. тогда можна было расшатывать лодку а теперь нельзя? зефаны резко прозрели? а по поводу майданов - вы еще раз перечитайте ее текст внимательно, вдумчиво и шевеля губами.
vitaliiangel написав:не увидел связи, это геи забрали мягкую постельку и отменили кзот?
Связь пряма якшо в мене нема сиру то я не особо переживаю що когось ущємляють в праві прилюдно їсти сир з плєсєнью. ну давайте простіший приклад, От добираюсь я з трудом випросившись од начальства до мед пункта з условним панкреатитом од тушонки. А лікарів недостача і в черзі поранені контужені скалічені обморожені... ну дадуть угля й лопераміду і знаєш куди мене пошлють з моїм поносом? ))) Армія і так гулаг і якшо тут є контрактники, які самі згодились і заробляють цією роботою свій кусок хліба і шось мутять на хліб а більшість тут лєві. Кажете якщо одпустити то вернуться ? А відпустіть чи не відпускайте ,просто кримінальну відаовідальність відмініть. Воно і так одказників повно і сзч. Які там іще мудрі ідеї зеків послати? І примусити бомжів й нероб? А якщо вони розбредуться зі зброєю по тилу шо народ заспіває? Ну ладно якщо з закріпленою зброєю їх шукати будуть, а якщо підберуть в посадці москальську? Чи нашу загублену? Поліцаїв хочете послати в окопи і товстих воєнкоматовців? А хто наступну партію мобілізованих готувати буде? Влада на таке не піде. Чому в військових вимоги до "ухилянтів" а не до влади ? Бо руки звязані і законом і москалями і тупо часу нема. Так шо якось внутрішній фронт на тилу... Так шо або ми всі маєм обовязок по захисту разом з хромими сліпими багатодітними або унікальні сніжинки з кзотом.