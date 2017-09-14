Додано: Суб 16 бер, 2024 13:21

lapay написав: prodigy написав: завжди мав негативну думку про тебе, але ти перейшов всі червоні лінії

наравити типу: війна їм вигідна, вони (влада)на ній заробляють-так думають бабки на привозі і ти



кордони 91г-це визнані в світі межи країни завжди мав негативну думку про тебе, але ти перейшов всі червоні лініїнаравити типу: війна їм вигідна, вони (влада)на ній заробляють-так думають бабки на привозі і тикордони 91г-це визнані в світі межи країни

То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато. Скільки тут було виття, коли Порошенко ввів локальньний воєнний стан - він хоче зірвати вибори.

Мене думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить, а любителю Вікіпедії рекомендую почитати про Карабахську війну, чи означало підписання Азейбарджаном рпв відмову від кордонів89.

Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки. То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато. Скільки тут було виття, коли Порошенко ввів локальньний воєнний стан - він хоче зірвати вибори.Мене думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить, а любителю Вікіпедії рекомендую почитати про Карабахську війну, чи означало підписання Азейбарджаном рпв відмову від кордонів89.Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.

То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато.

Скільки тут було виття

думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить

Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.

так і є. на жаль, суспільство неосвічене і не бажає думати (в селах 90%, в містах 75-80%), тому маємо 73% (це з тих хто прийшов до ділянок і проголосував). Я голосував за Порошенко, ні тому що прихильник (до Петра Олесійовича маю багато запитань: стосовно кадрової політики, смотрящих за пром.регіонами і багато чого), але значно краще довіряти політику з досвідом ніж людині-актору без досвіду управління (без програми, окрім популістських гасел і без команди (ні, команда була...баканов, на приклад)вчора був найтрагічніший день для Одеси і я досі під впливом тих кадрів з місця прильотів і та машина швидкої, де загинув фельдшер досі перед очима (яка випередила мене на 11 станції БФ і в мене була перша думка-їдуть на місце прильотів)-вони дуже поспішали на допомогупізд*ш, все пам'ятаю, люди обсудили доречність вводу ВС і дійшли висновку-що це більше не для нас , а для країн ЕС і всього світу-щоб привернути увагу до інциденту в КП.фраза про виття вимагає доказів, мушу відповісти -що виття чув тільки від тебене відношу цю фразу до себе, а стосовно інших "прогнозистів" -тебе дійсно цікавить, якби ні, то не бачили тебе на цій гілціпро любителя вікі...ти цю "образу" уа почерпнув (там «кладезь ума» спотворений комуністичною пропагандою, навіть вікі засвоїти для таких важка задача)не знаю до кого ти апелюєш бо жодного прогнозу не робив і не роблю,а дієслово "розчулює"-це 100% плагіат, бо ти не виявив ознак чуйності і порядності за 9 років жодних