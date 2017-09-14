vitaliiangel написав:не увидел связи, это геи забрали мягкую постельку и отменили кзот?
Связь пряма якшо в мене нема сиру то я не особо переживаю що когось ущємляють в праві прилюдно їсти сир з плєсєнью. ну давайте простіший приклад, От добираюсь я з трудом випросившись од начальства до мед пункта з условним панкреатитом од тушонки. А лікарів недостача і в черзі поранені контужені скалічені обморожені... ну дадуть угля й лопераміду і знаєш куди мене пошлють з моїм поносом? ))) Армія і так гулаг і якшо тут є контрактники, які самі згодились і заробляють цією роботою свій кусок хліба і шось мутять на хліб а більшість тут лєві. Кажете якщо одпустити то вернуться ? А відпустіть чи не відпускайте ,просто кримінальну відаовідальність відмініть. Воно і так одказників повно і сзч. Які там іще мудрі ідеї зеків послати? І примусити бомжів й нероб? А якщо вони розбредуться зі зброєю по тилу шо народ заспіває? Ну ладно якщо з закріпленою зброєю їх шукати будуть, а якщо підберуть в посадці москальську? Чи нашу загублену? Поліцаїв хочете послати в окопи і товстих воєнкоматовців? А хто наступну партію мобілізованих готувати буде? Влада на таке не піде. Чому в військових вимоги до "ухилянтів" а не до влади ? Бо руки звязані і законом і москалями і тупо часу нема. Так шо якось внутрішній фронт на тилу... Так шо або ми всі маєм обовязок по захисту разом з хромими сліпими багатодітними або унікальні сніжинки з кзотом.
Зато випала велика честь захищати прогресивний золотий мільярд та ідеали свободи і демократії та право натрадиційно орієнтуватися. Вам що політрук політінформації не проводить? То напиши в партком.
Banderlog написав:Так шо або ми всі маєм обовязок по захисту разом з хромими сліпими багатодітними або унікальні сніжинки з кзотом.
Banderlog написав:Поліцаїв хочете послати в окопи і товстих воєнкоматовців? А хто наступну партію мобілізованих готувати буде? Влада на таке не піде.
в одном предложении все должны, а в другом толстые военкомовцы... трусы или крестик? пусть толстый военкомовец 6 месяцев посидит на вашем месте, а вы на его. Фигли он вам своё место уступит. Как и любая тыловая крыса в погонах.
Вы вроде правильно всё пишете, даже при желании поспорить, спорить не о чем. Только один момент упускаете. Уважение. Людей надо с уважением приглашать на работу/службу. Создавать им бытовые условия, а не превращать в животных. Отпускать домой, на лечение, на решение бытовых вопросов.
Это принципиальный вопрос. Должны мы чем-то отличаться от русни? Если есть уважение, люди сами придут. А скотом у нас никто не хочет становиться. Там хотят и скота навалом, у нас нет. И дело не в демографии.
Banderlog написав:Связь пряма якшо в мене нема сиру то я не особо переживаю що когось ущємляють в праві прилюдно їсти сир з плєсєнью
я не всл но ваши проблемы меня волнуют, даже не в контекстке что это может задеть меня. Я не люблю когда унижают людей и обычно докапываюсь до конкретных имён и фамилий которые к этому напрямую причастны. В бизнесе проще, там за низкую эффективность и профнепригодность можно добиться увольнения, предоставив пакет аргументированных доказательств. В гос.машине всё иначе, главное нравиться начальству, а эффективность никто никогда не измеряет (или когда хотят уволить).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 13:25, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:завжди мав негативну думку про тебе, але ти перейшов всі червоні лінії наравити типу: війна їм вигідна, вони (влада)на ній заробляють-так думають бабки на привозі і ти
кордони 91г-це визнані в світі межи країни
То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато. Скільки тут було виття, коли Порошенко ввів локальньний воєнний стан - він хоче зірвати вибори. Мене думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить, а любителю Вікіпедії рекомендую почитати про Карабахську війну, чи означало підписання Азейбарджаном рпв відмову від кордонів89. Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.
То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато.
так і є. на жаль, суспільство неосвічене і не бажає думати (в селах 90%, в містах 75-80%), тому маємо 73% (це з тих хто прийшов до ділянок і проголосував). Я голосував за Порошенко, ні тому що прихильник (до Петра Олесійовича маю багато запитань: стосовно кадрової політики, смотрящих за пром.регіонами і багато чого), але значно краще довіряти політику з досвідом ніж людині-актору без досвіду управління (без програми, окрім популістських гасел і без команди (ні, команда була...баканов, на приклад) вчора був найтрагічніший день для Одеси і я досі під впливом тих кадрів з місця прильотів і та машина швидкої, де загинув фельдшер досі перед очима (яка випередила мене на 11 станції БФ і в мене була перша думка-їдуть на місце прильотів)-вони дуже поспішали на допомогу
Скільки тут було виття
пізд*ш, все пам'ятаю, люди обсудили доречність вводу ВС і дійшли висновку-що це більше не для нас , а для країн ЕС і всього світу-щоб привернути увагу до інциденту в КП. фраза про виття вимагає доказів, мушу відповісти -що виття чув тільки від тебе
думка диванних воїнів про продовження війни не сильно цікавить
не відношу цю фразу до себе, а стосовно інших "прогнозистів" -тебе дійсно цікавить, якби ні, то не бачили тебе на цій гілці
про любителя вікі...ти цю "образу" у ЛАДа почерпнув (там «кладезь ума» спотворений комуністичною пропагандою, навіть вікі засвоїти для таких важка задача)
Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.
не знаю до кого ти апелюєш бо жодного прогнозу не робив і не роблю, а дієслово "розчулює"-це 100% плагіат, бо ти не виявив ознак чуйності і порядності за 9 років жодних
hume написав:Уточняется, что по Рязанскому НПЗ прилетели три дрона, которые поразили две установки по первичной переработке
ИМХО это должно быть первичной целью атак. знаю на опыте поражения у нас - поставка новых свыше полугода (более 30 недель). и это без санкций. ИМХО долбить танки смысла нет - их раша спокойно может новых настроить. а вот с переработкой не думаю что будет все так радужно.
sashaqbl написав:Висловлю свою думку щодо виборів. Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича). Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році). І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом.
hume написав:Уточняется, что по Рязанскому НПЗ прилетели три дрона, которые поразили две установки по первичной переработке
ИМХО это должно быть первичной целью атак. знаю на опыте поражения у нас - поставка новых свыше полугода (более 30 недель). и это без санкций. ИМХО долбить танки смысла нет - их раша спокойно может новых настроить. а вот с переработкой не думаю что будет все так радужно.
З'явилися подробиці атаки на територію нафтопереробного заводу в Сизрані РФ.
Як пишуть російські Telegram-канали, дрон атакував установку ЕЛОУ-АВТ-6, яка відповідає за глибоку переробку нафти, випуск високооктанових бензинів і є основною виробничою потужністю підприємства.
Також повідомляється, що внаслідок атаки загорівся блок К-2 і ємності нафтосховища.
в другом толстые военкомовцы... трусы или крестик? пусть толстый военкомовец 6 месяцев посидит на вашем месте, а вы на его
Завжди і у всі часи були ті, на кого переляканий може показати пальцем «хай он спочатку він, а я вже потім». І не важливо, що тут вже не раз сказали, що в ТЦК зараз переважно ті, хто вже був на фронті. «если десантник сказал, что не брал, значит не отдаст», «если Виталя сказал, почему Я? Еще не все побывали, то не пойдет никогда». Но волшебный бусик и пистюлина животворящая все равно заставят выполнить указание президента «служи або плати»
щоб було зрозуміло-де К1, К2, К3
Яким чином Кременчук у нас дихає? Якщо зупинити завод надовго виявляється так швидко і просто. Чи там вже давно варять нафту мініНПЗ, які розміщені зовсім не там?