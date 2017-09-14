detroytred написав:б цікаво, якщо форумчани-фронтовики прокоментували оті сьогоднішні два інтерв'ю Арти Гріна, які розмістив Флай. Там впевнено про тверде утримання фронту, неможливість оркостану просуватися далі; про те, що рашковани вже самі розуміють це; а також, що багато фронтовиків не бажають звільнення.
Але особисто я передумов що все буде добре - не бачу. Чув думку, що більше половини тих, хто звільниться з армії - за півроку захочуть повернутися. Але поки що всі хочуть звільнитися. Якщо будуть зрушення в будівництво фортифікаційних споруд і мобілізації - то росіянам буде важко продвинутись. Навіть за браку боєприпасів. Якщо будуть "знаходити резерви всередині ЗСУ" - тобто відказників, обмежено придатних і переводити в піхоту артилеристів/кухарів/дронщиків, які проїбали дрони та інших - до кінця року росіяни мають всі шаниси провернути свою ізюмо-балаклійську оперцію, і тоді ви всі охуїєте...
З'явилися подробиці атаки на територію нафтопереробного заводу в Сизрані РФ.
Також повідомляється, що внаслідок атаки загорівся блок К-2 і ємності нафтосховища.
щоб було зрозуміло-де К1, К2, К3
А вот простенькая схема производственных мощностей с обозначением установки первичной переработки и вакуумного блока Можно сразу понять, что без этих установок останавливается весь процесс дальнейшей переработки.
katso написав:............. Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет. Почему то у нас считают строительные технологии чем то простым, видимо имеем отголоски советского имиджа "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", но технологии же на месте не стоят, и у нас нет безграничных ресурсов советской армии чтоб круглое носить а квадратное катить.
Мобилизация бывает не только в армию. И я написал: "Если не захотят". Могут не захотеть уезжать из дома, ехать работать в близости от фронта (даже относительной). Условия жизни будут похуже, чем дома.
надо определяться мы движемся в совок с его принудиловкой, гулагами, карточками, голодоморами или в цивилизованный мир
Мы движемся в войну. Точнее мы не движемся, хотя война уже есть. Тыл живёт как в мирное время. Единственное что, мужикам приходится прятаться от ТЦК.
sashaqbl написав:Висловлю свою думку щодо виборів. Я послідовний противник Зеленського, всі два рази голосував за нього. І взагалі - вибір янелоха - це один з найневдаліших виборів(після Януковича). Але я не бачу зараз кандидатури, вибір якої переважив би всі недоліки від розгойдування човна під легітимністю Зеленського. Нажаль, саме під його керівництвом країні випало воювати(або через вибір його в 19 році). І якщо ми хочемо зберегти країну, то завершувати цю війну нам теж доведеться під його керівництвом.
hume написав:Уточняется, что по Рязанскому НПЗ прилетели три дрона, которые поразили две установки по первичной переработке
ИМХО это должно быть первичной целью атак. знаю на опыте поражения у нас - поставка новых свыше полугода (более 30 недель). и это без санкций. ИМХО долбить танки смысла нет - их раша спокойно может новых настроить. а вот с переработкой не думаю что будет все так радужно.
Где то слішал что НПЗ строились по СССРовским ГОСТам холодной войны , в которых при строительстве учитывались авиа бомбардировки , тоесть с многократным запасом, дроны это если только куда-то в оочень уязвимое место , чтобы остановить НПЗ.
wild.tomcat написав:............... поповню ваш хіт парад - "не було наказу" (с). думаю, теж гідне місце займе.
"не було наказу" это не отмазка. Даже здесь есть примеры. Успих пошёл, потому что призвали. sashaqbl пошёл в армию намного позже - когда призвали. Совсем недавно призвали Сибарита. Пошли тогда, когда получили приказ. Но не уклонялись и не скрывались.
fler написав:Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали? ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?
есть чудесная присказка не можешь побороть - возглавь.
ЗЫ а как дышал в 2019 про весну и посадки. как лохов на базаре развели.
Заммэра Мариуполя Елена Парамонова в 2022 году получила почти 665 тыс. грн зарплаты (55 тыс. грн в месяц). В декларации указала 825,5 тыс. грн выплат от городского совета. То есть 160 тыс. грн составили налоги.
В 2023 году зарплата чиновницы составила 880 тыс. грн (73 тыс. грн в месяц). Это сумма без учета налогов.
Заместитель мэра Мариуполя Михаил Ивченко в 2022 году получил 589 тыс. грн (49 тыс. грн в месяц). Если сравнить этот оклад с суммой в декларации 732 тыс. грн, получается 143 тыс. грн — налоги в 2022 году.
В 2023 году чистый оклад заммэра составил более 880 тыс. грн (73 тыс. грн в месяц).