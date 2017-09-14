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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7188718971907191
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И уже они в Крым готовят 50 тысяч чиновников.
Важные люди.
А вы идите копайте
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:а Ж1860?

https://tsn.ua/ru/ukrayina/prinuzhdenie ... 36285.html


"Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції" (с) Боневтік.
Чому?
Бо до останнього українця.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:08

Добув красивезне відео.
Всього 3МБ, але як тут розмісти -- на знаю.

Тому лише так.
“ Ось такою буде відповідь, якщо пацаки вдадуться до ядерної атаки. Це тільки перша хвиля балістичних ракет, без участі стратегічної авіації ”
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І пісня “Вояж” на тлі... :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:13

  vitaliiangel написав:..........
Вы вроде правильно всё пишете, даже при желании поспорить, спорить не о чем. Только один момент упускаете. Уважение. Людей надо с уважением приглашать на работу/службу. Создавать им бытовые условия, а не превращать в животных. Отпускать домой, на лечение, на решение бытовых вопросов.

Не расскажете, как создать бытовые условия на фронте? Поставить в окопах унитазы?
Отпускать в отпуск можно. Но для этого надо иметь "лишних" бойцов, чтобы было, кем заменить. А у нас, как пишут фронтовики, некомплект.

Это принципиальный вопрос. Должны мы чем-то отличаться от русни? Если есть уважение, люди сами придут. А скотом у нас никто не хочет становиться. Там хотят и скота навалом, у нас нет. И дело не в демографии.

Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь.
Но насчёт "сами придут", Вы явно увлеклись. В любой войне есть добровольцы, но их достаточно ограниченное количество, как-то хватало во время АТО. На серьёзную войну их не хватает и при любом "уважении" не хватит и "сами не придут".
ЛАД
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  #<1 ... 7188718971907191
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