И уже они в Крым готовят 50 тысяч чиновников.
Важные люди.
А вы идите копайте
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Додано: Суб 16 бер, 2024 14:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
И уже они в Крым готовят 50 тысяч чиновников.
Важные люди.
А вы идите копайте
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:01
"Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції" (с) Боневтік.
Чому?
Бо до останнього українця.
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:08
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:13
Не расскажете, как создать бытовые условия на фронте? Поставить в окопах унитазы?
Отпускать в отпуск можно. Но для этого надо иметь "лишних" бойцов, чтобы было, кем заменить. А у нас, как пишут фронтовики, некомплект.
Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь.
Но насчёт "сами придут", Вы явно увлеклись. В любой войне есть добровольцы, но их достаточно ограниченное количество, как-то хватало во время АТО. На серьёзную войну их не хватает и при любом "уважении" не хватит и "сами не придут".
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