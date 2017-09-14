vitaliiangel написав:.......... Вы вроде правильно всё пишете, даже при желании поспорить, спорить не о чем. Только один момент упускаете. Уважение. Людей надо с уважением приглашать на работу/службу. Создавать им бытовые условия, а не превращать в животных. Отпускать домой, на лечение, на решение бытовых вопросов.
Не расскажете, как создать бытовые условия на фронте? Поставить в окопах унитазы? Отпускать в отпуск можно. Но для этого надо иметь "лишних" бойцов, чтобы было, кем заменить. А у нас, как пишут фронтовики, некомплект.
Это принципиальный вопрос. Должны мы чем-то отличаться от русни? Если есть уважение, люди сами придут. А скотом у нас никто не хочет становиться. Там хотят и скота навалом, у нас нет. И дело не в демографии.
Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь. Но насчёт "сами придут", Вы явно увлеклись. В любой войне есть добровольцы, но их достаточно ограниченное количество, как-то хватало во время АТО. На серьёзную войну их не хватает и при любом "уважении" не хватит и "сами не придут".
vitaliiangel написав:.......... Вы вроде правильно всё пишете, даже при желании поспорить, спорить не о чем. Только один момент упускаете. Уважение. Людей надо с уважением приглашать на работу/службу. Создавать им бытовые условия, а не превращать в животных. Отпускать домой, на лечение, на решение бытовых вопросов.
Не расскажете, как …...
З. Ы «Когда я набирал людей в одесский (львовский, кандагарский,) филиал, я брал одного из десяти… А увольнял я как!!»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 15:25, всього редагувалось 2 разів.