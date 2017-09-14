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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:40
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Но зачем тогда удалять вопросы к нему и не удалять понос от больного..
больному надо дать выговориться. терпите. на форуме все равны.
Нет , есть более равные проходимцы
п.с. скотиняки
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:47
Vadim_ написав:
А хотаб какое то не прикасаемое существо , за какие коврижки?
Вадим, у тебя еще остались ко мне вопросы?? На страницах форума на все вопросы ко мне есть ответы. Ты не нашел? (тот который удалили, я не увидел, напиши в личку, на все отвечу).
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:50
Bobua написав:
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:51
mephala написав: Bobua написав:
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
80% людей 300тыс никогда в руках не держало. Товар не может стоить дороже, чем есть денег у покупателя. Проще лишать гражданства.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:53
vitaliiangel
Штраф в 11 тыс (на первый раз) стимулирует не пить за рулем большинство людей. Штраф в 100 тыс стимулирует выполнять и этот закон. Этот товар покупать не обязательно. Это не товар 1 необходимости.
Гражданство лишать? Кто тебе сказал, что можно просто так взять и лишить тебя обязанностей гражданина, правами которого ты всю жизнь пользовался.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 15:57
vitaliiangel написав: mephala написав: Bobua написав:
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
80% людей 300тыс никогда в руках не держало. Товар не может стоить дороже, чем есть денег у покупателя. Проще лишать гражданства.
недавно ж підрахували 900 тис. М1860 "поза економікою", тобто взагалі невідомо де і як, тільки відомо ІПН.
От їх і оштрафують в першу чергу, геніальна концепція, але ж орки передеруть ноухау.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:03
Vadim_
,
не сторонник нычек и личек на публичном тырле , странно за какие заслуги удаляют цитаты ...
Я ж тебе сказал почему удаляют. Ты опять не понимаешь ответов? Если ответ был раз 20, то только баран спрашивает 21 раз. Я вот например от Виталия ответ не получил ни разу. О налогах и его долге как гражданина. Потому его и повторяю, вдруг он созреет на ответ..
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:06
Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі...
баловство
гугліть twitter downloaded, качаєте локально, закидуйте на свій ютюб
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:06
flyman написав:
От їх і оштрафують в першу чергу, геніальна концепція, але ж орки передеруть ноухау.
если у этих людей ничего нет они просто выедут в любой способ, чем платить 300 тыс.
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