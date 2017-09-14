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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71907191719271937194 ... 7196>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:40

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Но зачем тогда удалять вопросы к нему и не удалять понос от больного..
больному надо дать выговориться. терпите. на форуме все равны.

Нет , есть более равные проходимцы :(
п.с. скотиняки :(
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:47

  Vadim_ написав:А хотаб какое то не прикасаемое существо , за какие коврижки? :(

Вадим, у тебя еще остались ко мне вопросы?? На страницах форума на все вопросы ко мне есть ответы. Ты не нашел? (тот который удалили, я не увидел, напиши в личку, на все отвечу).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:50

  Bobua написав:Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.


уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:51

  mephala написав:
  Bobua написав:Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.


уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.

80% людей 300тыс никогда в руках не держало. Товар не может стоить дороже, чем есть денег у покупателя. Проще лишать гражданства.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:53

vitaliiangel
Штраф в 11 тыс (на первый раз) стимулирует не пить за рулем большинство людей. Штраф в 100 тыс стимулирует выполнять и этот закон. Этот товар покупать не обязательно. Это не товар 1 необходимости.

Гражданство лишать? Кто тебе сказал, что можно просто так взять и лишить тебя обязанностей гражданина, правами которого ты всю жизнь пользовался.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:57

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.


уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.

80% людей 300тыс никогда в руках не держало. Товар не может стоить дороже, чем есть денег у покупателя. Проще лишать гражданства.

недавно ж підрахували 900 тис. М1860 "поза економікою", тобто взагалі невідомо де і як, тільки відомо ІПН.

От їх і оштрафують в першу чергу, геніальна концепція, але ж орки передеруть ноухау.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 бер, 2024 16:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:01

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А хотаб какое то не прикасаемое существо , за какие коврижки? :(

Вадим, у тебя еще остались ко мне вопросы?? На страницах форума на все вопросы ко мне есть ответы. Ты не нашел? (тот который удалили, я не увидел, напиши в личку, на все отвечу).

Я не сторонник нычек и личек на публичному тирлі , странно за какие заслуги удаляют цитаты ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:03

Vadim_ ,

не сторонник нычек и личек на публичном тырле , странно за какие заслуги удаляют цитаты ...


Я ж тебе сказал почему удаляют. Ты опять не понимаешь ответов? Если ответ был раз 20, то только баран спрашивает 21 раз. Я вот например от Виталия ответ не получил ни разу. О налогах и его долге как гражданина. Потому его и повторяю, вдруг он созреет на ответ..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:06

  Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі... :)



баловство

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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:06

  flyman написав:От їх і оштрафують в першу чергу, геніальна концепція, але ж орки передеруть ноухау.
если у этих людей ничего нет они просто выедут в любой способ, чем платить 300 тыс.
vitaliiangel
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  #<1 ... 71907191719271937194 ... 7196>
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