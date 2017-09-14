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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:06
Hotab написав:Vadim_
,
Я ж тебе сказал почему удаляют.
не сторонник нычек и личек на публичном тырле , странно за какие заслуги удаляют цитаты ...
Ты опять не понимаешь ответов? Если ответ был раз 20, то только баран спрашивает 21 раз. Я вот например от Виталия ответ не получил ни разу. О налогах и его долге как гражданина. Потому его и повторяю, вдруг он созреет на ответ..
Жми кнопку жалоба и дальше , на иное ума нету
п.с. когда ты сказал, повтори здесь
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:08
Vadim_
,
на иное ума нету
На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.
если у этих людей ничего нет
С чего ты взял что у этих 0.9 млн нет ничего. У таксиста нет ничего? У него нет работы (типа) и от него ноль налогов с доходов . Но у него есть очень даже «чего». И таких немало.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 16 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:10
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 бер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:13
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Я вот например от Виталия ответ не получил ни разу.
я шо перед каждым бомжом должен карманы выворачивать? может мозги включай , перед тем как что-то конфиденциальное спрашивать. У меня родители не знали какие доходы и сколько на мне числится недвижимости.
слабо викласти податкову декларацію? значить не мужик
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 бер, 2024 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:14
vitaliiangel , тебее надо определиться, ты безработный в числе 30% (и потому не платишь налоги) , или ты их утаиваешь, потому что «даже папе с мамой не признаешься».
.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:15
prodigy написав: lapay написав:
...........
То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато.
так і є. на жаль, суспільство неосвічене і не бажає думати (в селах 90%, в містах 75-80%), тому маємо 73% (це з тих хто прийшов до ділянок і проголосував). Я голосував за Порошенко, ні тому що прихильник (до Петра Олесійовича маю багато запитань: стосовно кадрової політики, смотрящих за пром.регіонами і багато чого), але значно краще довіряти політику з досвідом ніж людині-актору без досвіду управління (без програми, окрім популістських гасел і без команди (ні, команда була...баканов, на приклад)
вчора був найтрагічніший день для Одеси і я досі під впливом тих кадрів з місця прильотів і та машина швидкої, де загинув фельдшер досі перед очима (яка випередила мене на 11 станції БФ і в мене була перша думка-їдуть на місце прильотів)-вони дуже поспішали на допомогу
Пётр Алексеевич предотвратил бы обстрел Одессы? Или Харькова? Или других городов?
Собственными руками (или грудью?) остановил ракеты? Или "досвідом"?
И такое неуважение к собственному народу - все тёмные и забитые, только капитан дальнего плавания, почти не живший в Украине, всё понимает. Народ, может, и не такой образованный, как капитан, но, наверное, лучше знает, что ему нужно и чего хочет. И чего не хочет.
Или Вы хотите оставить процентов 20 "настоящих сознательных украинцев"? Куда остальных денете? Отправите га Запад или на Восток?
Скільки тут було виття
пізд*ш, все пам'ятаю, люди обсудили доречність вводу ВС і дійшли висновку-що це більше не для нас , а для країн ЕС і всього світу-щоб привернути увагу до інциденту в КП.
фраза про виття вимагає доказів, мушу відповісти -що виття чув тільки від тебе
У Вас плохо с памятью. Видимо, все ячейки памяти забиты видео Солонина.
Освежите историю ввода ВП в 2018. Сколько было обвинений Порошенко в намерении сорвать/отложить выборы. В результате ввёл на 2 месяца, а не на 3, как хотел, а потом вообще через месяц отменил.
Ну и мат, конечно, сильный аргумент.
про любителя вікі...ти цю "образу" у ЛАДа почерпнув (там «кладезь ума» спотворений комуністичною пропагандою, навіть вікі засвоїти для таких важка задача
Интересно, как меняются люди.
Это возрастное, неудовлетворённость жизнью, обида, что не дали и дальше плавать? Или просто мозги "спотворені" Солониным и прочими "авторитетами"?
Очень интересно, формулировка "зрада" для lapay
Вами придумана?
Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.
не знаю до кого ти апелюєш бо жодного прогнозу не робив і не роблю,
а дієслово "розчулює"-це 100% плагіат, бо ти не виявив ознак чуйності і порядності
за 9 років жодних
Вы ещё не забыли такие слова?
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:19
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 бер, 2024 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:20
vitaliiangel написав:
.......
Проще лишать гражданства.
Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:21
ЛАД написав: vitaliiangel написав:
.......
Проще лишать гражданства.
Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.
запитайте Корбана
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:27
Hotab написав:Vadim_
,
на иное ума нету
На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.
если у этих людей ничего нет
С чего ты взял что у этих 0.9 млн нет ничего. У таксиста нет ничего? У него нет работы (типа) и от него ноль налогов с доходов . Но у него есть очень даже «чего». И таких немало.
Тебя ,военного,учили за деньги всех людей СССР
А сейчас когда пришла война на Украину, эти военные профи подизносившиеся съебались в африку
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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