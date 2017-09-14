Додано: Суб 16 бер, 2024 16:15

prodigy написав: lapay написав: ...........

То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато. ...........То в 2019 було 73% бабок на привозі? Якось забагато.

так і є. на жаль, суспільство неосвічене і не бажає думати (в селах 90%, в містах 75-80%), тому маємо 73% (це з тих хто прийшов до ділянок і проголосував). Я голосував за Порошенко, ні тому що прихильник (до Петра Олесійовича маю багато запитань: стосовно кадрової політики, смотрящих за пром.регіонами і багато чого), але значно краще довіряти політику з досвідом ніж людині-актору без досвіду управління (без програми, окрім популістських гасел і без команди (ні, команда була...баканов, на приклад)

вчора був найтрагічніший день для Одеси і я досі під впливом тих кадрів з місця прильотів і та машина швидкої, де загинув фельдшер досі перед очима (яка випередила мене на 11 станції БФ і в мене була перша думка-їдуть на місце прильотів)-вони дуже поспішали на допомогу так і є. на жаль, суспільство неосвічене і не бажає думати (в селах 90%, в містах 75-80%), тому маємо 73% (це з тих хто прийшов до ділянок і проголосував). Я голосував за Порошенко, ні тому що прихильник (до Петра Олесійовича маю багато запитань: стосовно кадрової політики, смотрящих за пром.регіонами і багато чого), але значно краще довіряти політику з досвідом ніж людині-актору без досвіду управління (без програми, окрім популістських гасел і без команди (ні, команда була...баканов, на приклад)вчора був найтрагічніший день для Одеси і я досі під впливом тих кадрів з місця прильотів і та машина швидкої, де загинув фельдшер досі перед очима (яка випередила мене на 11 станції БФ і в мене була перша думка-їдуть на місце прильотів)-вони дуже поспішали на допомогу

Скільки тут було виття пізд*ш, все пам'ятаю, люди обсудили доречність вводу ВС і дійшли висновку-що це більше не для нас , а для країн ЕС і всього світу-щоб привернути увагу до інциденту в КП.

фраза про виття вимагає доказів, мушу відповісти -що виття чув тільки від тебе пізд*ш, все пам'ятаю, люди обсудили доречність вводу ВС і дійшли висновку-що це більше не для нас , а для країн ЕС і всього світу-щоб привернути увагу до інциденту в КП.фраза про виття вимагає доказів, мушу відповісти -що виття чув тільки від тебе

про любителя вікі...ти цю "образу" у ЛАДа почерпнув (там «кладезь ума» спотворений комуністичною пропагандою, навіть вікі засвоїти для таких важка задача

Особливо розчулюють люди, які не знаючи історії воєн, намагаються щось прогнозувати, роблячи епічні помилки.

не знаю до кого ти апелюєш бо жодного прогнозу не робив і не роблю,

а дієслово "розчулює"-це 100% плагіат, бо ти не виявив ознак чуйності і порядності за 9 років жодних не знаю до кого ти апелюєш бо жодного прогнозу не робив і не роблю,а дієслово "розчулює"-це 100% плагіат, бо ти не виявив ознакза 9 років жодних

Пётр Алексеевич предотвратил бы обстрел Одессы? Или Харькова? Или других городов?Собственными руками (или грудью?) остановил ракеты? Или "досвідом"?И такое неуважение к собственному народу - все тёмные и забитые, только капитан дальнего плавания, почти не живший в Украине, всё понимает. Народ, может, и не такой образованный, как капитан, но, наверное, лучше знает, что ему нужно и чего хочет. И чего не хочет.Или Вы хотите оставить процентов 20 "настоящих сознательных украинцев"? Куда остальных денете? Отправите га Запад или на Восток?У Вас плохо с памятью. Видимо, все ячейки памяти забиты видео Солонина.Освежите историю ввода ВП в 2018. Сколько было обвинений Порошенко в намерении сорвать/отложить выборы. В результате ввёл на 2 месяца, а не на 3, как хотел, а потом вообще через месяц отменил.Ну и мат, конечно, сильный аргумент.Интересно, как меняются люди.Это возрастное, неудовлетворённость жизнью, обида, что не дали и дальше плавать? Или просто мозги "спотворені" Солониным и прочими "авторитетами"?Очень интересно, формулировка "зрада" дляВами придумана?Вы ещё не забыли такие слова?