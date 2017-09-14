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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71927193719471957196>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:28

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:слабо викласти податкову декларацію? значить не мужик
женщины от мужика кое чего другого ждут. А хотаб им тычет декларацию вместо любви.

Какая разница что ты там от меня ждешь…

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_ ,

на иное ума нету


На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.


если у этих людей ничего нет


С чего ты взял что у этих 0.9 млн нет ничего. У таксиста нет ничего? У него нет работы (типа) и от него ноль налогов с доходов . Но у него есть очень даже «чего». И таких немало.

Тебя ,военного,учили за деньги всех людей СССР
А сейчас когда пришла война на Украину, эти военные профи подизносившиеся съебались в африку


А, ну да.. Как баран в 21 раз тот же вопрос . Ну так понял теперь, чего удаляют? Если баран с амнезией, и забыл когда был распад СССР, так конечно удалять и банить. Все понял? Или еще есть вопросы?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще один інформаційно-бойовий гопачок та іду

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:40

  Hotab написав:Vadim_


на иное ума нету


На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.


На "особенных" стараюсь не реагировать , но их в последнее время овер до..я на форуме
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 бер, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:41

fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:44

  fox767676 написав:
  Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі... :)



баловство

гугліть twitter downloaded, качаєте локально, закидуйте на свій ютюб


Кросівоє... :mrgreen:

Майже як фосфор стікаючий по небу (якщо на відстані).
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:47

  Hotab написав:fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..


кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:49

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.......
Проще лишать гражданства.

Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.

запитайте Корбана

Почитайте https://jurliga.ligazakon.net/ru/catalog/12905/publikatsii/762.
Что касается Корбана, наверное. воспользовались вторым гражданством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:52

[quote="5699199:Hotab"]

Гниль ты советская
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 бер, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:58

  Vadim_ написав:
Гниль ты.

Пон. Продолжай наблюдение.

  flyman написав:
  ЛАД написав:Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.

запитайте Корбана
[/quote]
А попробуй в загранпаспорт вклеить авку из форума. Вдруг на фито-контроле прокатит и выпустят. Но Виталию по этой схеме не бери, с ним будет сложнее мне кажется.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:58

  fox767676 написав:
  Hotab написав:fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..


кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.

Було та спливло.
А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після.
ЛАД
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