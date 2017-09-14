Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:28
vitaliiangel написав: flyman написав:
слабо викласти податкову декларацію? значить не мужик
женщины от мужика кое чего другого ждут. А хотаб им тычет декларацию вместо любви.
Какая разница что ты там от меня ждешь…
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_
,
на иное ума нету
На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.
если у этих людей ничего нет
С чего ты взял что у этих 0.9 млн нет ничего. У таксиста нет ничего? У него нет работы (типа) и от него ноль налогов с доходов . Но у него есть очень даже «чего». И таких немало.
Тебя ,военного,учили за деньги всех людей СССР
А сейчас когда пришла война на Украину, эти военные профи подизносившиеся съебались в африку
А, ну да.. Как баран в 21 раз тот же вопрос . Ну так понял теперь, чего удаляют? Если баран с амнезией, и забыл когда был распад СССР, так конечно удалять и банить. Все понял? Или еще есть вопросы?
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Hotab
в Суб 16 бер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:38
Ще один інформаційно-бойовий гопачок та іду
fox767676
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:40
Hotab написав: Vadim_
на иное ума нету
На что есть ум у Вадика? Как баран в 21 раз спрашивать «почему не в окопе»? Ну так с бараном и ведут соответственно. Непонятно чего ты обижаешься.
На "особенных" стараюсь не реагировать , но их в последнее время овер до..я на форуме
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Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:41
fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..
Hotab
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:44
fox767676 написав: Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі...
баловство
гугліть twitter downloaded, качаєте локально, закидуйте на свій ютюб
Кросівоє...
Майже як фосфор стікаючий по небу (якщо на відстані).
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:47
Hotab написав: fox767676
, Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..
кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
fox767676
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:49
flyman написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
.......
Проще лишать гражданства.
Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.
запитайте Корбана
Почитайте
https://jurliga.ligazakon.net/ru/catalog/12905/publikatsii/762
.
Что касается Корбана, наверное. воспользовались вторым гражданством.
ЛАД
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:52
[quote="5699199:Hotab"]
Гниль ты советская
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Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:58
Vadim_ написав:
Гниль ты.
Пон. Продолжай наблюдение.
flyman написав: ЛАД написав:
Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.
запитайте Корбана
[/quote]
А попробуй в загранпаспорт вклеить авку из форума. Вдруг на фито-контроле прокатит и выпустят. Но Виталию по этой схеме не бери, с ним будет сложнее мне кажется.
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Hotab
в Суб 16 бер, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 16:58
fox767676 написав: Hotab написав: fox767676
, Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..
кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
Було та спливло.
А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після.
ЛАД
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