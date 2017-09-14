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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:04
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 бер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:05
Hotab
Вы в ЗСУ ?
На вас витрачали кошти ...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:07
vitaliiangel написав:Hotab
смотри сколько сегодня с тобой людей пообщалось
давно такого улова не было?
Да, суббота крутая. Думаю на бан тянет. 😂
Вместе с залитым Вадиком, уже не попадающим в кнопки. Паравозом))
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:10
Hotab написав: vitaliiangel написав:Hotab
смотри сколько сегодня с тобой людей пообщалось
давно такого улова не было?
Да, суббота крутая. Думаю на бан тянет. 😂
Вместе с залитым Вадиком, уже не попадающим в кнопки. Паравозом))
Ехидна "трезвая" не успевает?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:11
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 бер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:15
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Ехидна не успевает?
прихрамывает мозгами, но мы всё равно его любим.
Воевать не хочет за УКРАЇНУ ХОТАБ , нахуя он нам?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 16 бер, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:15
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 бер, 2024 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:21
забанить его надо
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Vadim_
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:28
Vadim_ написав:
забанить его надо
Забанят Вас.
И будут правы.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:47
ЛАД написав: fox767676 написав:
кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
Було та спливло.
А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після
.
хто про що , а голий про баню
ніхто не сперечається - танків, бомб, снарядів було дуже багато. а їсти нема чого було.
Раша досі радянський металобрухт відновлює - вже до Т55 дійшла, й запаси ще є. й до речі, майже танки не виробляє. ту кількість танків, яку виробляє за рік, спалюють зараз за тиждень. те ж саме й з літаками
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Shaman
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