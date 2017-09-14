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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7193719471957196>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:04

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:05

Hotab
Вы в ЗСУ ?
На вас витрачали кошти ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 бер, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:07

  vitaliiangel написав:Hotab смотри сколько сегодня с тобой людей пообщалось :D давно такого улова не было?

Да, суббота крутая. Думаю на бан тянет. 😂
Вместе с залитым Вадиком, уже не попадающим в кнопки. Паравозом))
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:10

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:Hotab смотри сколько сегодня с тобой людей пообщалось :D давно такого улова не было?

Да, суббота крутая. Думаю на бан тянет. 😂
Вместе с залитым Вадиком, уже не попадающим в кнопки. Паравозом))

Ехидна "трезвая" не успевает?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 бер, 2024 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:11

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Ехидна не успевает?
прихрамывает мозгами, но мы всё равно его любим.

Воевать не хочет за УКРАЇНУ ХОТАБ , нахуя он нам?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 16 бер, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:15

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 17:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:21

забанить его надо
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:28

  Vadim_ написав:забанить его надо

Забанят Вас.
И будут правы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:47

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.

Було та спливло.
А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після.

хто про що , а голий про баню :D

ніхто не сперечається - танків, бомб, снарядів було дуже багато. а їсти нема чого було.

Раша досі радянський металобрухт відновлює - вже до Т55 дійшла, й запаси ще є. й до речі, майже танки не виробляє. ту кількість танків, яку виробляє за рік, спалюють зараз за тиждень. те ж саме й з літаками
Shaman
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