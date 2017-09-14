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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:50
mephala написав: fler написав:
Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали?
ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?
есть чудесная присказка
не можешь побороть - возглавь
.
ЗЫ
а как дышал в 2019 про весну и посадки. как лохов на базаре развели.
це намагався зробити свого часу Яник. й досяг в цьому чималих успіхів. обрання Зеля механізм корупції значно поламало, але його команда успішно намагається його відновити. але трошки недолуго, тому так багато скандалів. маю надію, не дадуть їм налагодити цей механізм.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:51
mephala написав: Bobua написав:
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
И исполнитель арестует и ваши счета и ячейку и автомобиль и недвижимость.
Понятно? Всё элементарно и не нужны прямые нормы
Людей прямо за недоумков считают - все имущество на жен переписали
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 16 бер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:52
Vadim_ написав:
забанить его надо
Слава дебилам
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Додано: Суб 16 бер, 2024 17:59
Бетон написав: mephala написав: Bobua написав:
Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.
уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.
И исполнитель арестует и ваши счета и ячейку и автомобиль и недвижимость.
Понятно? Всё элементарно и не нужны прямые нормы
Людей прямо за недоумков считают - все имущество на жен переписали
нас ще чекають цікаві історії - переписав все на дружину та залишився ні з чим
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Додано: Суб 16 бер, 2024 18:08
Vadim_ написав: Vadim_ написав:
забанить его надо
Слава дебилам
Завтра Прощена неділя .
Сходіть до церкви .
Може і пробачить Невблаганний .
Всім Здоров,я .
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