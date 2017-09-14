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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 719171927193719471957196>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:44

  fox767676 написав:
  Bobua написав:
І пісня “Вояж” на тлі... :)



баловство

гугліть twitter downloaded, качаєте локально, закидуйте на свій ютюб


Кросівоє... :mrgreen:

Майже як фосфор стікаючий по небу (якщо на відстані).
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:47

  Hotab написав:fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..


кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:49

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:.......
Проще лишать гражданства.

Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.

запитайте Корбана

Почитайте https://jurliga.ligazakon.net/ru/catalog/12905/publikatsii/762.
Что касается Корбана, наверное. воспользовались вторым гражданством.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:58

  Vadim_ написав:
Гниль ты.

Пон. Продолжай наблюдение.

  flyman написав:
  ЛАД написав:Насколько помню, не проще.
Это просто невозможно - запрещено. Конституцией.

запитайте Корбана
[/quote]
А попробуй в загранпаспорт вклеить авку из форума. Вдруг на фито-контроле прокатит и выпустят. Но Виталию по этой схеме не бери, с ним будет сложнее мне кажется.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:47

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:кому і Леся невєста
а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3.
Ностальжі. Лад та спокій.
Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.

Було та спливло.
А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після.

хто про що , а голий про баню :D

ніхто не сперечається - танків, бомб, снарядів було дуже багато. а їсти нема чого було.

Раша досі радянський металобрухт відновлює - вже до Т55 дійшла, й запаси ще є. й до речі, майже танки не виробляє. ту кількість танків, яку виробляє за рік, спалюють зараз за тиждень. те ж саме й з літаками
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:50

  mephala написав:
  fler написав:Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали?
ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?

есть чудесная присказка
не можешь побороть - возглавь.

ЗЫ
а как дышал в 2019 про весну и посадки. как лохов на базаре развели.

це намагався зробити свого часу Яник. й досяг в цьому чималих успіхів. обрання Зеля механізм корупції значно поламало, але його команда успішно намагається його відновити. але трошки недолуго, тому так багато скандалів. маю надію, не дадуть їм налагодити цей механізм.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:51

  mephala написав:
  Bobua написав:Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.


уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.

И исполнитель арестует и ваши счета и ячейку и автомобиль и недвижимость.
Понятно? Всё элементарно и не нужны прямые нормы

Людей прямо за недоумков считают - все имущество на жен переписали
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 16 бер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:59

  Бетон написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:Бутусов виставив скан “концепт мобілізації”.
Там нема 50т.
Одразу 100 і 200т. Далі адмін.суд.


уже сейчас что бы попасть в список брони на предприятиях нужно быть блатным или занести директору.
при таких штрафах догадываюсь какие будут суммы.

И исполнитель арестует и ваши счета и ячейку и автомобиль и недвижимость.
Понятно? Всё элементарно и не нужны прямые нормы

Людей прямо за недоумков считают - все имущество на жен переписали

нас ще чекають цікаві історії - переписав все на дружину та залишився ні з чим :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:13

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:От їх і оштрафують в першу чергу, геніальна концепція, але ж орки передеруть ноухау.
если у этих людей ничего нет они просто выедут в любой способ, чем платить 300 тыс.


вчора озвучили цифру 30к дол, це більше у 4 рази
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:16

ЛАД
с логикой проблеми, не бажання дискутувати
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  #<1 ... 719171927193719471957196>
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