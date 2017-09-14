Hotab написав:fox767676 , Леся сдалась и полностью «сделала» лицо. Не тут, а вообще. Эх, я ее почти любил..
кому і Леся невєста а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3. Ностальжі. Лад та спокій. Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
fox767676 написав:кому і Леся невєста а мені сподобалось. замаскували низькобюджетність під ретро початку 90-х, ут-3. Ностальжі. Лад та спокій. Зброї було дофіга, людей дофіга, можно було рфії та нато одночасно війну об'явити.
Було та спливло. А зараз розповідають про "нищєту" тоді і "сталий розвиток" після.
хто про що , а голий про баню
ніхто не сперечається - танків, бомб, снарядів було дуже багато. а їсти нема чого було.
Раша досі радянський металобрухт відновлює - вже до Т55 дійшла, й запаси ще є. й до речі, майже танки не виробляє. ту кількість танків, яку виробляє за рік, спалюють зараз за тиждень. те ж саме й з літаками
fler написав:Соромлюсь запитати, до президентства Зе у нас в країні корупції не було? Чи Зе повинен особисто нести відповідальність за кожного корупціонера? До 2019 р як було? Всіх корупціонерів покарали? ПС. Політсрач розводите? А потім будете скаржитись, що вас труть?
есть чудесная присказка не можешь побороть - возглавь.
ЗЫ а как дышал в 2019 про весну и посадки. как лохов на базаре развели.
це намагався зробити свого часу Яник. й досяг в цьому чималих успіхів. обрання Зеля механізм корупції значно поламало, але його команда успішно намагається його відновити. але трошки недолуго, тому так багато скандалів. маю надію, не дадуть їм налагодити цей механізм.