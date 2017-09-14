Додано: Суб 16 бер, 2024 18:45

prodigy написав: Faceless написав: Кацапи, щоб нам було зручніше, навіть табличку зробили по нпз: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Кацапи, щоб нам було зручніше, навіть табличку зробили по нпз:



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Далі потрібно бити по газових об’єктах якщо є чим.Перспективи знищення газової промисловості РосіїГаз у Росії видобувається в основному в одному місці – на Ямалі, і передається системою магістральних газопроводів споживачам і на експорт.На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.Крім того, критичним об’єктом є Воркутинська лінійна виробнича дирекція магістральних газопроводів ТОВ "Газпром трансгаз Ухта", до якої входять найпівнічніші у світі компресорні станції: Байдарацька, Яринська, Гагарацька, Воркутинська. У 2022 році обсяг транспортованого газу становив понад 129 мільярдів кубометрів.Також можливе руйнування газових компресорних станцій ближче до Москви, без яких неможливе транспортування газу з Сибіру. Величезна Новоарзамаська газокомпресорна станція, що під Нижнім Новгородом, транспортує газ з Сибіру на весь регіон. Касимовське підземне сховище газу, яке розташоване між Володимиром і Рязанню на південний схід від Москви і яке має потужність у 12 мільярдів кубометрів газу, забезпечує газом весь регіон.Також можливе пошкодження будь-якої ділянки газопроводів. Газопровідна система настільки довга, а вразливих об’єктів на ній так багато, що всіх наявних у світі систем ППО недостатньо для забезпечення їх надійного захисту. Отже, БпЛА великої дальності можуть спричинити такий колапс газової промисловості, від якого Росія довго не оговтається.