пропав без вісті і навіть жінці нічого не дісталося, так краще
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Додано: Суб 16 бер, 2024 18:20
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:22
Росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на документ українських спецслужб.
Так, наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації" поширили серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.
Документ вступає в дію від 25 березня 2024 року, тобто, одразу після виборів. А мобілізаційні заходи наказали провести не пізніше 1 червня 2024 року.
Наказ Міноборони РФ про мобілізацію / © facebook/Юрій Бутусов
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обстановка изменяет мышление, поскольку уже третий год пошел как я в армии, то я скорее военный, чем ФОП.
Кстати спасибо _Mykola_ за дрон, дронщики получили, будет использован на левом берегу Днепра !
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:29
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:39
таке враження , що у 1992-93 вам було менше 4-5 років, навіть діти після 6 роки багато чого пам'ятають на все життя
один майор на пенсії (у 90х був прикордонником на кордоні з Придністров'ям)
розповідав, як вони служили за "2 мішки картоплі" в місяць: десь більше трьох місяців
офіцери застави не отримували зарплати і він каже начальнику вч-щось треба робити, відповіді не має
тоді майор іде до Молдови (бере 100л коньяку в борг), завозить на своєму авто в Україну(контрабанда), продає в Одесі , там купує тону картоплі/луку і роздає офіцерам,
щоб було чим дітей кормити...потім доповідає начальству-каже, можете звільнити, чи під суд
з того, що Україні дісталось багато зброї і велика армія-най той період це було більше мінус, ніж плюс...тому зброю стали швидко розпродавати (фільм Оружейний барон), що занепокоїло США (якщо збою продають на чорному ринку, то продаж ЯО(чи компонентів) тільки питання часу, тобто молода країна не впоралась зі спадщиною, може якби москва не захапала всі гроші срср, то якийсь час це допомогло протиматись(до введення національної валюти, нагадаю, що рублі використовували до 12/11/1992...але виходячи з історії розграбування ЧМП то навряд
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:45
Далі потрібно бити по газових об’єктах якщо є чим.
Перспективи знищення газової промисловості Росії
Газ у Росії видобувається в основному в одному місці – на Ямалі, і передається системою магістральних газопроводів споживачам і на експорт.
На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.
Крім того, критичним об’єктом є Воркутинська лінійна виробнича дирекція магістральних газопроводів ТОВ "Газпром трансгаз Ухта", до якої входять найпівнічніші у світі компресорні станції: Байдарацька, Яринська, Гагарацька, Воркутинська. У 2022 році обсяг транспортованого газу становив понад 129 мільярдів кубометрів.
Також можливе руйнування газових компресорних станцій ближче до Москви, без яких неможливе транспортування газу з Сибіру. Величезна Новоарзамаська газокомпресорна станція, що під Нижнім Новгородом, транспортує газ з Сибіру на весь регіон. Касимовське підземне сховище газу, яке розташоване між Володимиром і Рязанню на південний схід від Москви і яке має потужність у 12 мільярдів кубометрів газу, забезпечує газом весь регіон.
Також можливе пошкодження будь-якої ділянки газопроводів. Газопровідна система настільки довга, а вразливих об’єктів на ній так багато, що всіх наявних у світі систем ППО недостатньо для забезпечення їх надійного захисту. Отже, БпЛА великої дальності можуть спричинити такий колапс газової промисловості, від якого Росія довго не оговтається.
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:47
Перспективи блокування російського експорту нафти
Найбільш потужне джерело надходження вільноконвертованої валюти до Росії – експорт нафти та нафтопродуктів.
До теми Де розташована російська нафтобаза "Польова", яку вночі атакувало ГУР: показуємо на карті
Технічно безпосередньо промисловий комплекс складається з:
розвідки нафтових родовищ;
видобувних свердловин;
мережі нафтопроводів та компресорних станцій;
місць зберігання нафти;
нафтопереробних заводів та мережі продуктопроводів;
та, власне – нафтових терміналів, які забезпечують завантаження нафти (або нафтопродуктів) у танкери, що транспортують нафту (нафтопродукти) до отримувача.
З часу розпаду СРСР вантажні нафтові (як і продуктові) термінали зазнали значного рівня заміни частини обладнання, яке вироблялась у СРСР, на імпортні зразки, більша частина яких виробляється у західних країнах.
Тобто знищення (пошкодження) навіть частини обладнання нафтового термінала призведе до тривалої його зупинки, що, своєю чергою, позначиться на усьому зворотному напрямку технологічного ланцюга: переробцка нафти (якщо передбачено експорт нафтопродуктів); транспортування та видобування нафти.
Якщо зупинка видобутку буде відбуватись тривалий час (від 1 до 4 тижнів), значно підвищується ризик виходу з ладу нафтовидобувної свердловини, що призводить не тільки до великих фінансових втрат, але аж до втрати самої можливості видобутку нафти зі свердловини. Це особливо актуально у суворому кліматі півночі Росії та Сибіру, де розташована значна частина нафтовидобувної галузі Росії.
Дуже ефективний сценарій – виведення з ладу нафтових терміналів призведе до проблем всього технологічного ланцюга, аж до зупинки видобутку нафти зі свердловини.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:05
Ukrainian , ідеї гарні, але мабуть як раз ключові місця прикриті ппо. Та і відстані шалені до цих обʼєктів. Але намагатись треба. Хоча б для того, щоб не прибирали звідти ппо на фронт чи в ближню зону. Щоб воно було розпорошене.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:16
Я все пам`ятаю не гірше за вас, а може й краще.Хоча,ніде правди діти, молодше.
Пам`ятаю натовпи з київського заводу Арсенал в 93-94.
Фільми, не попсовий Оружей6ний барон 2005, а 93-94рр про "київський кібернетичний кластер" та "боєголовки перенацілені на США".
Програму "уроки пост-модерну" з Корчинським та Славком Артеменко-Броварським,
де вони рефлексували що Україна не має власної дворянської прози, проте має тисячі т-72, які можуть дійти хоч до москви, хоч до Парижу.
Об'єктивності ради, москва успадкувала не тільки всі закордонні активи срср, але й борги.
Усвідомлення загрози зі сходу-півночі, вже було тоді, свідками є архівні ефіри центральних каналів телебачення та радіо, підручники та періодика.
Саме будапештський меморандум приспав пильність, краще б вже віддали ЯЗ задарма, під чистим тиском, усвідомлюючи що покладатися можна тільки на себе.
А так почали позбуватися зброї за принципом - "згорів сарай, гори і хата, бо є чарівний папірець"
Ну і сліпа віра в "ринок що все порішає", ще у 2022 знаходились дурники які казали що ринкова модель ефективніша ніж планова у впк. А тут виявилось що бещ запланових на найближчі 10 років стабільних кеш-флоу не дуже то воно првцює.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 бер, 2024 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я на початку 90-их поєднував державну роботу і комерційну діяльність, то на державні керівник якраз і говорив, що працюємо місяць за 1 мішок картоплі.
Армійські тягли і продавали все що могли. Дехто доволі успішно. Цивільні також старались.
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