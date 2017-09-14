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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7193719471957196>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:34

Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:46

fox767676 , зараз мішок картоплі 1000 грн))
Ви дуже забезпечена людина)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:49

  fox767676 написав:Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

1000 мішків картоплі, а мішок це - 50 кг, да, саме так
То ти заробляєшь на 50 х 1000 = 50 тонн картоплі

15 х 50 х 1000 = 750 000 грн на місяць ?
Ну буває таке, я за вас радий )

Проте, щось мені підказує, що все це пафосне вставання в третю позицію
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

Закінчиться за місяць-два сидіння на тому мішку картоплі
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 16 бер, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:50

  katso написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет.
1 Збудувати можна все
2 Питання ціни і часу
3 Щоб просто викопати три лінії окопів довжиною в 300 км кожна лінія лопатами -треба мобілізувати 40000 землекопів на місяць
Враховуючи що мобілізовані будуть не професійними копачами-цю цифру треба збільшити рази в два...
4 Для того щоб ці окопи не замулились після першого ж дощу треба приблизно 100 000 м3 лісу
Для обладнання бліндажів які б захистили хоча б від мін 80мм - треба ще 30 000 м3
Бажано одну лінію бетонувати - це ще 50 000 м3 бетону

Таким чином
100 000 не інвалідів, бажаючих працювати можуть зробити подібний обєм робіт десь за три місяці.
Спасибо. А стоимость можете прикинуть - дешевле будет если платить мобилизованным как солдатам или дешевле если платить как гражданскии рабочим?
Трошки не коректно поставлене питання....
1 Зарплата в ЗСУ починається від 20000 грн+харчування+обмундирування+нижча продуктивність праці ніж у фахівців будівельників...
Таким чином цивільні збудують дешевше.
2 З іншого боку
Якщо заявити військовим що вони будують оборонні позиції для СЕБЕ - то продуктивність виросте....
3 З третього боку
Якщо домовитись(офіційно) з власниками буд-компаній, що в залежності від того скільки вони збудують оборонних позицій за свій рахунок-стільки зможуть отримати бронювання для своїх працівників - тут ще цікавіше

Але навскидку
100 000 працівників*3 місяці * 30 000 грн=9 млрд грн
(100 000+30 000)м3 лісу*7000грн/м3=0,9млрд грн
30 000 м3 бетону*3000грн/м3+доставка в поле=0,2 млрд
Не знаю скільки треба арматури на куб бетону в захисних спорудах-навскидку 100кг/1м3
тоді 3 000 тонн * 20 000 грн/тонна+доставка=0,1 млрд
На пальцях виходить 10-11 млрд..в реалі вкладуться в 15 млрд грн ( якщо не будуть красти) , в будівництві перерозхід кошторису на 30%-нормальне явище некорупційного характеру, особливо коли будівництво буде вестись за межами доріг з твердим покриттям.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:55

Нам даровано сад і стежок міріади
Кожен атом - мистецтво, рай смарагдових вод
Та є ті, хто радіють запускаючи Шахед в дитячу кімнату
Просто помилка Бога, не дописаний код
І отримавши тіло, найвеличніше витвір для діла
В світі скрипок і скриптів, воно тягне радянське весло
За півсвіту від дому, ще з народження озвіріле
Спрагло живиться кровʼю, просто істинне зло
Нагороджений чарами, сплітати любов і акорди
Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя
Бо якщо не ми, то нас всіх вбʼють ці ординські морди
Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече
Уран народу тут, де дух міцніше вічних руд
В містах бруківка і тваринний бруд
Якщо ти шлаку пуд, то не збагатять кошти
Ми стрижні, що світу дають вічнопотужний поштовх
Горді і вперті не бояться смерті
Страшно, якщо знову два береги будуть роздерті
Вчинки героїв - стерті, діти - колонізовані
Краще йти в бій в зграї вовків, а не колоні з «оленів»
Раби знедолені пірнають в Тису
Ми виринаємо у лаві, копоті, імлі
З підземних шахт невпинно лізуть біси
Тілами кращих ми зшиваєм тріщину Землі
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече
За териконами
Горить Вавілон а ми
Під небесними кронами
Стоїмо легіонамиє
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече

Востаннє редагувалось prodigy в Суб 16 бер, 2024 20:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:57

  Hotab написав:fox767676 , зараз мішок картоплі 1000 грн))
Ви дуже забезпечена людина)


ок, замість "мішка" читати "відра" :)
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

От виявляється що таке лимон грн у порівнянні з вірою у світле майбутнє - а це тоді, що буде не тільки мішок картоплі, а ще трохи майонезу, шпротів, молочних продуктів ну і відік, джинси, а тачку хоч якусь це взагалі вельми крутезно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:59

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

1000 мішків картоплі, а мішок це - 50 кг, да, саме так
То ти заробляєшь на 50 х 1000 = 50 тонн картоплі

15 х 50 х 1000 = 750 000 грн на місяць ?
Ну буває таке, я за вас радий )

Проте, щось мені підказує, що все це пафосне вставання в третю позицію
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

Закінчиться за місяць-два сидіння на тому мішку картоплі


мішків вже років 20 не має, картоплю продають сітками (умовно 20-22кг), тобто сітка
коштує десь 350грн на опт
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:03

присвячено загиблим захисникам України

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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:15

а рязань где?!

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  #<1 ... 7193719471957196>
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