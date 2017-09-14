Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє
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Додано: Суб 16 бер, 2024 19:34
Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:46
fox767676 , зараз мішок картоплі 1000 грн))
Ви дуже забезпечена людина)
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:49
1000 мішків картоплі, а мішок це - 50 кг, да, саме так
То ти заробляєшь на 50 х 1000 = 50 тонн картоплі
15 х 50 х 1000 = 750 000 грн на місяць ?
Ну буває таке, я за вас радий )
Проте, щось мені підказує, що все це пафосне вставання в третю позицію
Закінчиться за місяць-два сидіння на тому мішку картоплі
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 16 бер, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:50
Трошки не коректно поставлене питання....
1 Зарплата в ЗСУ починається від 20000 грн+харчування+обмундирування+нижча продуктивність праці ніж у фахівців будівельників...
Таким чином цивільні збудують дешевше.
2 З іншого боку
Якщо заявити військовим що вони будують оборонні позиції для СЕБЕ - то продуктивність виросте....
3 З третього боку
Якщо домовитись(офіційно) з власниками буд-компаній, що в залежності від того скільки вони збудують оборонних позицій за свій рахунок-стільки зможуть отримати бронювання для своїх працівників - тут ще цікавіше
Але навскидку
100 000 працівників*3 місяці * 30 000 грн=9 млрд грн
(100 000+30 000)м3 лісу*7000грн/м3=0,9млрд грн
30 000 м3 бетону*3000грн/м3+доставка в поле=0,2 млрд
Не знаю скільки треба арматури на куб бетону в захисних спорудах-навскидку 100кг/1м3
тоді 3 000 тонн * 20 000 грн/тонна+доставка=0,1 млрд
На пальцях виходить 10-11 млрд..в реалі вкладуться в 15 млрд грн ( якщо не будуть красти) , в будівництві перерозхід кошторису на 30%-нормальне явище некорупційного характеру, особливо коли будівництво буде вестись за межами доріг з твердим покриттям.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:55
Нам даровано сад і стежок міріади
Кожен атом - мистецтво, рай смарагдових вод
Та є ті, хто радіють запускаючи Шахед в дитячу кімнату
Просто помилка Бога, не дописаний код
І отримавши тіло, найвеличніше витвір для діла
В світі скрипок і скриптів, воно тягне радянське весло
За півсвіту від дому, ще з народження озвіріле
Спрагло живиться кровʼю, просто істинне зло
Нагороджений чарами, сплітати любов і акорди
Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя
Бо якщо не ми, то нас всіх вбʼють ці ординські морди
Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече
Уран народу тут, де дух міцніше вічних руд
В містах бруківка і тваринний бруд
Якщо ти шлаку пуд, то не збагатять кошти
Ми стрижні, що світу дають вічнопотужний поштовх
Горді і вперті не бояться смерті
Страшно, якщо знову два береги будуть роздерті
Вчинки героїв - стерті, діти - колонізовані
Краще йти в бій в зграї вовків, а не колоні з «оленів»
Раби знедолені пірнають в Тису
Ми виринаємо у лаві, копоті, імлі
З підземних шахт невпинно лізуть біси
Тілами кращих ми зшиваєм тріщину Землі
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече
За териконами
Горить Вавілон а ми
Під небесними кронами
Стоїмо легіонамиє
За териконами сонце встає
Світ дає переконаним взяти своє
Вже горить Вавілон, а ми в лавах з мечем
Бо запеклих вогонь не пече
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 16 бер, 2024 20:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:57
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От виявляється що таке лимон грн у порівнянні з вірою у світле майбутнє - а це тоді, що буде не тільки мішок картоплі, а ще трохи майонезу, шпротів, молочних продуктів ну і відік, джинси, а тачку хоч якусь це взагалі вельми крутезно.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:59
мішків вже років 20 не має, картоплю продають сітками (умовно 20-22кг), тобто сітка
коштує десь 350грн на опт
Додано: Суб 16 бер, 2024 20:03
присвячено загиблим захисникам України
Додано: Суб 16 бер, 2024 20:15
а рязань где?!
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