В российской армии к третьему году войны усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и «нештатных отношений», говорят военные, с которыми за последние три месяца удалось поговорить «Вёрстке».ВС РФ рассказывает о штурме Крынок. С ноября 2023 года туда отправляли группу за группой, «не вернулся почти никто». — «Эту задачу ставили постоянно. За всё время вышел оттуда один человек. А они всё равно слали и шлют туда людей».Миша — это бывший заключённый из Новосибирска Михаил Мальцев, помилованный в сентябре 2023 года в обмен на контракт с Минобороной. Именно он попросил отправить журналисту «Вёрстки» видео с голыми военными в яме. «В Луганске я уже понял, что меня ждёт, но не решился бежать. Затем нас перебросили на Херсонское направление, где начался самый жёсткий пиздец. Отношение скотское, команды, которые нельзя выполнить, друг надо другом все издеваются», — писал он, пересылая видео.В декабре 32-летнего Мальцева отправили на штурм Крынок. Перед выходом он, «понимая, что в одну сторону идёт», оставил ещё одну запись, где обращается к «каторжанам»: «Подписал я контракт, приехал я на СВО — а это полная лажа, конкретная. Тут нехуй делать, нас наебали, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло сорок. Отпусков не дают. Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают».В яме на таких трупах Мальцев провёл четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мёртвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.«Если задаёшь вопросы, сразу пиздуешь штурмовать места, откуда не выйти живым, — продолжает Мальцев в своем видео-обращении. — Пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, блядь, и идите к жёнам, детям, я не знаю, кто у вас остался. Живите лучше с ними, блядь. Иди работай дворником лучше, получай эти 20 тысяч, но тут нечего делать. Здесь нам не выжить. Мы не понимаем смысла, что такое война, блядь. Нас обманывают, как хотят».