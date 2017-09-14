katso написав:............. Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет. Почему то у нас считают строительные технологии чем то простым, видимо имеем отголоски советского имиджа "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", но технологии же на месте не стоят, и у нас нет безграничных ресурсов советской армии чтоб круглое носить а квадратное катить.
Мобилизация бывает не только в армию.
ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько.
В российской армии к третьему году войны усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и «нештатных отношений», говорят военные, с которыми за последние три месяца удалось поговорить «Вёрстке».
ВС РФ рассказывает о штурме Крынок. С ноября 2023 года туда отправляли группу за группой, «не вернулся почти никто». — «Эту задачу ставили постоянно. За всё время вышел оттуда один человек. А они всё равно слали и шлют туда людей».
Миша — это бывший заключённый из Новосибирска Михаил Мальцев, помилованный в сентябре 2023 года в обмен на контракт с Минобороной. Именно он попросил отправить журналисту «Вёрстки» видео с голыми военными в яме. «В Луганске я уже понял, что меня ждёт, но не решился бежать. Затем нас перебросили на Херсонское направление, где начался самый жёсткий пиздец. Отношение скотское, команды, которые нельзя выполнить, друг надо другом все издеваются», — писал он, пересылая видео.
В декабре 32-летнего Мальцева отправили на штурм Крынок. Перед выходом он, «понимая, что в одну сторону идёт», оставил ещё одну запись, где обращается к «каторжанам»: «Подписал я контракт, приехал я на СВО — а это полная лажа, конкретная. Тут нехуй делать, нас наебали, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло сорок. Отпусков не дают. Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают».
В яме на таких трупах Мальцев провёл четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мёртвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.
«Если задаёшь вопросы, сразу пиздуешь штурмовать места, откуда не выйти живым, — продолжает Мальцев в своем видео-обращении. — Пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, блядь, и идите к жёнам, детям, я не знаю, кто у вас остался. Живите лучше с ними, блядь. Иди работай дворником лучше, получай эти 20 тысяч, но тут нечего делать. Здесь нам не выжить. Мы не понимаем смысла, что такое война, блядь. Нас обманывают, как хотят».
fox767676 написав:... Ну і сліпа віра в "ринок що все порішає", ще у 2022 знаходились дурники які казали що ринкова модель ефективніша ніж планова у впк. А тут виявилось що бещ запланових на найближчі 10 років стабільних кеш-флоу не дуже то воно првцює.
знову перебрехуєте. хто казав, що для ВПК краще ринкова економіка? вигадали?
приклади КНДР та Пакистану, та навіть Ірану, чітко показують, що якщо більшість коштів направляти на армію, то можна дечого досягти. населення буде з голою дупою, но то таке. ви б хотіли жити в КНДР? напевне так - гарантована стабільність, ніяких змін
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє
От виявляється що таке лимон грн у порівнянні з вірою у світле майбутнє - а це тоді, що буде не тільки мішок картоплі, а ще трохи майонезу, шпротів, молочних продуктів ну і відік, джинси, а тачку хоч якусь це взагалі вельми крутезно.
лимон-не лимон, а порожній Київ кінця березня-початку квітня 2022, з порожніми полицями, кофе тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям ремінісценція. Оця неасортиментна невибаглива їжа була найсмачнішою. А зараз ніякі делікатеси не відгонять чорних думок.