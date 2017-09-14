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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71947195719671977198 ... 7201>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:18

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я зараз працюю за 1000 мішків картоплі.
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

1000 мішків картоплі, а мішок це - 50 кг, да, саме так
То ти заробляєшь на 50 х 1000 = 50 тонн картоплі

15 х 50 х 1000 = 750 000 грн на місяць ?
Ну буває таке, я за вас радий )

Проте, щось мені підказує, що все це пафосне вставання в третю позицію
Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

Закінчиться за місяць-два сидіння на тому мішку картоплі


мішків вже років 20 не має, картоплю продають сітками (умовно 20-22кг), тобто сітка
коштує десь 350грн на опт

Ну я собі восени минулого року мішками, не сітками, картоплю в погреб закупив
Стара школа, "к полумерам не привык" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:28

зате синки суддів і прокурорів у безпеці

зате синки суддів і прокурорів у безпеці

дівчина хлопця заявила, що його викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів

https://inforesist.org/ua/v-husti-praczivniki-tczk-pobili-hlopczya-pislya-czogo-vin-hotiv-naklasti-na-sebe-ruki/
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:29

  ЛАД написав:
  katso написав:.............
Вот тут бы услышать мнение Будивельника - смогут ли насильно мобилизированные чтото построить и какое качество этой постройки будет. Почему то у нас считают строительные технологии чем то простым, видимо имеем отголоски советского имиджа "два солдата из стройбата заменяют экскаватор", но технологии же на месте не стоят, и у нас нет безграничных ресурсов советской армии чтоб круглое носить а квадратное катить.

Мобилизация бывает не только в армию.


ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:29

  flyman написав:слабо викласти податкову декларацію? значить не мужик


де ти побачив мужика?
ссикло обикновенне
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:33

В российской армии к третьему году войны усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и «нештатных отношений», говорят военные, с которыми за последние три месяца удалось поговорить «Вёрстке».

ВС РФ рассказывает о штурме Крынок. С ноября 2023 года туда отправляли группу за группой, «не вернулся почти никто». — «Эту задачу ставили постоянно. За всё время вышел оттуда один человек. А они всё равно слали и шлют туда людей».

Миша — это бывший заключённый из Новосибирска Михаил Мальцев, помилованный в сентябре 2023 года в обмен на контракт с Минобороной. Именно он попросил отправить журналисту «Вёрстки» видео с голыми военными в яме. «В Луганске я уже понял, что меня ждёт, но не решился бежать. Затем нас перебросили на Херсонское направление, где начался самый жёсткий пиздец. Отношение скотское, команды, которые нельзя выполнить, друг надо другом все издеваются», — писал он, пересылая видео.

В декабре 32-летнего Мальцева отправили на штурм Крынок. Перед выходом он, «понимая, что в одну сторону идёт», оставил ещё одну запись, где обращается к «каторжанам»: «Подписал я контракт, приехал я на СВО — а это полная лажа, конкретная. Тут нехуй делать, нас наебали, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло сорок. Отпусков не дают. Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают».

В яме на таких трупах Мальцев провёл четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мёртвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.

«Если задаёшь вопросы, сразу пиздуешь штурмовать места, откуда не выйти живым, — продолжает Мальцев в своем видео-обращении. — Пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, блядь, и идите к жёнам, детям, я не знаю, кто у вас остался. Живите лучше с ними, блядь. Иди работай дворником лучше, получай эти 20 тысяч, но тут нечего делать. Здесь нам не выжить. Мы не понимаем смысла, что такое война, блядь. Нас обманывают, как хотят».


https://verstka.media/vnesudebnie_raspr ... sledovanie
там большая статья
  ЛАД написав:Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь.
я вам рекомендую посмотреть все видео по ссылке. Если скотом "там не хотят", тогда что на видео?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:37

  Bobua написав:Добув красивезне відео.
Всього 3МБ, але як тут розмісти -- на знаю.

Тому лише так.
“ Ось такою буде відповідь, якщо пацаки вдадуться до ядерної атаки. Це тільки перша хвиля балістичних ракет, без участі стратегічної авіації ”
.........

Неумное видео.
В духе холодной войны где-то в 50-е.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:38

  fox767676 написав:...
Ну і сліпа віра в "ринок що все порішає", ще у 2022 знаходились дурники які казали що ринкова модель ефективніша ніж планова у впк. А тут виявилось що бещ запланових на найближчі 10 років стабільних кеш-флоу не дуже то воно првцює.

знову перебрехуєте. хто казав, що для ВПК краще ринкова економіка? вигадали?

приклади КНДР та Пакистану, та навіть Ірану, чітко показують, що якщо більшість коштів направляти на армію, то можна дечого досягти. населення буде з голою дупою, но то таке. ви б хотіли жити в КНДР? напевне так - гарантована стабільність, ніяких змін :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:39

  prodigy написав:ЛАД
с логикой проблеми, не бажання дискутувати

Очень верно себя охарактеризовали.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:44

  Ой+ написав:
  fox767676 написав:Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє

От виявляється що таке лимон грн у порівнянні з вірою у світле майбутнє - а це тоді, що буде не тільки мішок картоплі, а ще трохи майонезу, шпротів, молочних продуктів ну і відік, джинси, а тачку хоч якусь це взагалі вельми крутезно.


лимон-не лимон, а порожній Київ кінця березня-початку квітня 2022, з порожніми полицями, кофе тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція. Чисто гуманітарно, ну може завість відіків - тоді були хімарси та цезари, а замість MTV,SuperChanel, УТ-3 - численні ютюб-експерти.
неасортиментна невибаглива їжа була найсмачнішою.
А зараз ніякі делікатеси не відгонять чорних думок.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 бер, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:47

  prodigy написав:.....
один майор на пенсії (у 90х був прикордонником на кордоні з Придністров'ям)
розповідав, як вони служили за "2 мішки картоплі" в місяць: десь більше трьох місяців
офіцери застави не отримували зарплати і він каже начальнику вч-щось треба робити, відповіді не має

тоді майор іде до Молдови (бере 100л коньяку в борг), завозить на своєму авто в Україну(контрабанда), продає в Одесі , там купує тону картоплі/луку і роздає офіцерам,
щоб було чим дітей кормити...потім доповідає начальству-каже, можете звільнити, чи під суд
...........

В этом тоже "москали виноваты"?
ЛАД
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  #<1 ... 71947195719671977198 ... 7201>
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