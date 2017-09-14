Hotab написав:Ukrainian , ідеї гарні, але мабуть як раз ключові місця прикриті ппо. Та і відстані шалені до цих обʼєктів. Але намагатись треба. Хоча б для того, щоб не прибирали звідти ппо на фронт чи в ближню зону. Щоб воно було розпорошене.
Боюсь, что "партнёры" "настоятельно порекомендуют" не трогать нефтепромыслы и нефтепроводы. Переработку, возможно, разрешат. Резкое сокращение поставок нефти РФ приведёт к заметному дефициту и росту цен. Этому совсем не будут рады. Обратите внимание, что санкции вводились очень осторожно и были направлены на ограничение доходов РФ, а не экспорта нефти.
vitaliiangel написав:я шо перед каждым бомжом должен карманы выворачивать? может мозги включай , перед тем как что-то конфиденциальное спрашивать. У меня родители не знали какие доходы и сколько на мне числится недвижимости.
слабо викласти податкову декларацію? значить не мужик
де ти побачив мужика? ссикло обикновенне
Мефала, почему бы вам в ЛС между собой не разобраться с Виталей кто большее сцикло. Зачем это здесь? Только пооткрывайте оба ЛС друг для друга, а то оба «смельчака» с закрытыми.
ЛАД написав:
Hotab написав:Ukrainian , ідеї гарні, але мабуть як раз ключові місця прикриті ппо. Та і відстані шалені до цих обʼєктів. Але намагатись треба. Хоча б для того, щоб не прибирали звідти ппо на фронт чи в ближню зону. Щоб воно було розпорошене.
Боюсь, что "партнёры" "настоятельно порекомендуют" не трогать нефтепромыслы и нефтепроводы. Переработку, возможно, разрешат. Резкое сокращение поставок нефти РФ приведёт к заметному дефициту и росту цен. Этому совсем не будут рады. Обратите внимание, что санкции вводились очень осторожно и были направлены на ограничение доходов РФ, а не экспорта нефти.
Я так понял что наши пошли ва-банк. Не даете много и достаточно оружия - будем воевать как умеем.
fox767676 написав:Поверніть мені часи коли люди працювали з 1 мішок картоплі, але були вільні і вірили в якесь краще майбутнє
От виявляється що таке лимон грн у порівнянні з вірою у світле майбутнє - а це тоді, що буде не тільки мішок картоплі, а ще трохи майонезу, шпротів, молочних продуктів ну і відік, джинси, а тачку хоч якусь це взагалі вельми крутезно.
лимон-не лимон, а порожній Київ кінця березня-початку квітня 2022, з порожніми полицями, кофе тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція. Чисто гуманітарно, ну може завість відіків - тоді були хімарси та цезари, а замість MTV,SuperChanel, УТ-3 - численні ютюб-експерти. неасортиментна невибаглива їжа була найсмачнішою. А зараз ніякі делікатеси не відгонять чорних думок.
це понять можуть не всі, хто не відчув мало хто може
Hotab написав:fox767676 , зараз мішок картоплі 1000 грн)) Ви дуже забезпечена людина)
Есть маленькие мешки - сеточки. Не помню, сколько там - 20 кг или меньше? Может, даже 10. Но всё равно по нынешним ценам много.
Ну я брал старый стандарт: 45-50 кг (кубинский -60кг) (если помните кубинские мешки из-под их сахара)) Ну а цена в супермаркетах Киева сейчас 35+- Опт наверное в Киеве 20-25 грн. В Чернигове конечно дешевле.
fox767676 написав:тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція.
Ентузіазм був, більшість пасіонаріїв думала швидко пробитися в капіталісти і жити щось по типу "Династії", ну але менш активним було вельми сутужно.
цеглини галки то про березень 2022, не про 90-ті )) Хоча напочатку 90тих теж була напряжонка продовольча , восени 1993 навіть черги за хлібом були. Залежало від віку сімї, батьків. мої немолоді вже були, в риночок зовсім невписались. Але 1992ий ще нічого був, якась романтика змін. Трошки пізніше - приватизація, ваучери, грощі з повітря ))) Інженером точно працювати не хотілось (( Зараз якщо залишились тямущі, треба фінансувати, прогресивну шкалу оподаткування вводити і з комерційно-виправданих напрямків перекидати на класичних технарів, бо дореформувалися до самого краю
В российской армии к третьему году войны усилилась проблема внесудебных наказаний, травли и «нештатных отношений», говорят военные, с которыми за последние три месяца удалось поговорить «Вёрстке».
ВС РФ рассказывает о штурме Крынок. С ноября 2023 года туда отправляли группу за группой, «не вернулся почти никто». — «Эту задачу ставили постоянно. За всё время вышел оттуда один человек. А они всё равно слали и шлют туда людей».
Миша — это бывший заключённый из Новосибирска Михаил Мальцев, помилованный в сентябре 2023 года в обмен на контракт с Минобороной. Именно он попросил отправить журналисту «Вёрстки» видео с голыми военными в яме. «В Луганске я уже понял, что меня ждёт, но не решился бежать. Затем нас перебросили на Херсонское направление, где начался самый жёсткий пиздец. Отношение скотское, команды, которые нельзя выполнить, друг надо другом все издеваются», — писал он, пересылая видео.
В декабре 32-летнего Мальцева отправили на штурм Крынок. Перед выходом он, «понимая, что в одну сторону идёт», оставил ещё одну запись, где обращается к «каторжанам»: «Подписал я контракт, приехал я на СВО — а это полная лажа, конкретная. Тут нехуй делать, нас наебали, как хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло сорок. Отпусков не дают. Раненых не вывозят отсюда, никакой эвакуации — заштопали, отлежался неделю и обратно в бой кидают. Наши пацаны валяются, гниют, их не забирают. Они разлагаются, раздутые, им помочь уже нечем, не знаю, [как] родные узнают».
В яме на таких трупах Мальцев провёл четыре ноябрьских дня. «Ему командиры запретили вывозить их. Шли обстрелы. Он жил на мёртвых. Доставал из их карманов печенье и ел», — рассказывает один из военных.
«Если задаёшь вопросы, сразу пиздуешь штурмовать места, откуда не выйти живым, — продолжает Мальцев в своем видео-обращении. — Пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, блядь, и идите к жёнам, детям, я не знаю, кто у вас остался. Живите лучше с ними, блядь. Иди работай дворником лучше, получай эти 20 тысяч, но тут нечего делать. Здесь нам не выжить. Мы не понимаем смысла, что такое война, блядь. Нас обманывают, как хотят».