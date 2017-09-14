Додано: Суб 16 бер, 2024 21:20

katso написав: ЛАД написав: ............

Мобилизация бывает не только в армию. ............Мобилизация бывает не только в армию.



ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько. ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько.

специалистов

в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.

Вы не поняли. Или невнимательно прочитали.Мобилизация бываетЕсть понятие "трудовая мобилизация". Обучить можно не за 3 года, а значительно быстрее, квалификация, конечно, будет не та, но достаточная для строительства оборонных укреплений. Но вообще, я имел ввиду мобилизацию("экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика")"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой. И "бытовых условий" там может не быть. Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс. И точно не знаю, но, думаю, работу находит без проблем.И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.