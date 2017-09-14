ЛАД написав:............ Мобилизация бывает не только в армию.
ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько.
Вы не поняли. Или невнимательно прочитали. Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация". Обучить можно не за 3 года, а значительно быстрее, квалификация, конечно, будет не та, но достаточная для строительства оборонных укреплений. Но вообще, я имел ввиду мобилизацию специалистов ("экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика") в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы. "Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой. И "бытовых условий" там может не быть. Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс. И точно не знаю, но, думаю, работу находит без проблем.
И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.
Hotab написав:Ukrainian , ідеї гарні, але мабуть як раз ключові місця прикриті ппо. Та і відстані шалені до цих обʼєктів. Але намагатись треба. Хоча б для того, щоб не прибирали звідти ппо на фронт чи в ближню зону. Щоб воно було розпорошене.
Боюсь, что "партнёры" "настоятельно порекомендуют" не трогать нефтепромыслы и нефтепроводы. Переработку, возможно, разрешат. Резкое сокращение поставок нефти РФ приведёт к заметному дефициту и росту цен. Этому совсем не будут рады. Обратите внимание, что санкции вводились очень осторожно и были направлены на ограничение доходов РФ, а не экспорта нефти.
Я так понял что наши пошли ва-банк. Не даете много и достаточно оружия - будем воевать как умеем.
Возможно. Но у "них" есть много рычагов для "настоятельных рекомендаций". И пока что мы обстреливаем именно нефтепереработку, а не нефтепромыслы и нефтепроводы.
fox767676 написав:тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція.
Ентузіазм був, більшість пасіонаріїв думала швидко пробитися в капіталісти і жити щось по типу "Династії", ну але менш активним було вельми сутужно.
Тут как-то все забывают, что голосовали на референдуме в большинстве не за независимость, а за "вторую Францию", необходимым и достаточным условием которой якобы была независимость.
Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».