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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 719671977198719972007201>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:20

  katso написав:
  ЛАД написав:............
Мобилизация бывает не только в армию.


ОК, мобилизировали. А потом учить на экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика будем по правильному 3 года - или как на стрелка 2 месяца? И главное зачем? Сколько там получает военнослужащий - ну даже не на передовой - 20т грн? Плюс еда одежда бензин доставить на место - неужели за эти деньги не выстроится очередь из гражданских строителей блиндажей построить, тем более что мы ж вроде не за передовую говорим а о "заранее подготовленых позициях". О качестве работы я уже молчу. Но нееет - в обществе мода гнобить своих же, нам не надо быстренько.

Вы не поняли. Или невнимательно прочитали.
Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация". Обучить можно не за 3 года, а значительно быстрее, квалификация, конечно, будет не та, но достаточная для строительства оборонных укреплений. Но вообще, я имел ввиду мобилизацию специалистов ("экскаваторщика/каменщика/столяра/электрика") в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.
"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой. И "бытовых условий" там может не быть. Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс. И точно не знаю, но, думаю, работу находит без проблем.

И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:27

  Hotab написав:..........
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Ukrainian , ідеї гарні, але мабуть як раз ключові місця прикриті ппо. Та і відстані шалені до цих обʼєктів. Але намагатись треба. Хоча б для того, щоб не прибирали звідти ппо на фронт чи в ближню зону. Щоб воно було розпорошене.

Боюсь, что "партнёры" "настоятельно порекомендуют" не трогать нефтепромыслы и нефтепроводы. Переработку, возможно, разрешат.
Резкое сокращение поставок нефти РФ приведёт к заметному дефициту и росту цен. Этому совсем не будут рады. Обратите внимание, что санкции вводились очень осторожно и были направлены на ограничение доходов РФ, а не экспорта нефти.

Я так понял что наши пошли ва-банк. Не даете много и достаточно оружия - будем воевать как умеем.

Возможно.
Но у "них" есть много рычагов для "настоятельных рекомендаций". И пока что мы обстреливаем именно нефтепереработку, а не нефтепромыслы и нефтепроводы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:30

  Ой+ написав:
  fox767676 написав:тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція.

Ентузіазм був, більшість пасіонаріїв думала швидко пробитися в капіталісти і жити щось по типу "Династії", ну але менш активним було вельми сутужно.

Тут как-то все забывают, что голосовали на референдуме в большинстве не за независимость, а за "вторую Францию", необходимым и достаточным условием которой якобы была независимость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:38

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  fox767676 написав:тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція.

Ентузіазм був, більшість пасіонаріїв думала швидко пробитися в капіталісти і жити щось по типу "Династії", ну але менш активним було вельми сутужно.

Тут как-то все забывают, что голосовали на референдуме в большинстве не за независимость, а за "вторую Францию", необходимым и достаточным условием которой якобы была независимость.

Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».


BBC по атакам на нефтянку .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... mQ-f_ObDzQ


Так як в Україні чимало дизелю і пропан-бутану походження з ерефіі (хоч і обхідним шляхом), то вангую ріст цін на них і у нас.

Особисто я куплю наперед 200-500 літрів бензину на паливну картку.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:53

Ukraine faces ammunition crisis as air defence missiles dwindle
Reports indicate severe shortages as political debate over US military aid intensifies amid escalating Russian attacks

Ukraine is running so low on ammunition that it will run out of air defence missiles to defend its cities by the end of the month, according to reports.

Supplies of missiles defending cities such as Odesa – where 20 people were killed on Friday – are dwindling fast, according to Ukrainian sources quoted by The Washington Post.

That means that instead of trying to shoot down four out of five Russian missiles as it does now, Ukraine will soon have to ration its air defence systems to shooting down just one in five.

This will have a “significant effect on Ukraine’s urban centres”, The Washington Post quoted two Ukrainian officials as telling US officials at a security conference this year.

Politicians in the US are locked in a fierce debate on whether to maintain military aid to Ukraine, which currently stands at around £31.3 billion.



https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... es-russia/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:59

vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:03

  Hotab написав:vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.

надо раздать населению ак47 и чтобы с крыши каждой высотки их сбивали. У меня друг живёт в Одессе, высокий этаж с видом на море, говорит такие дискотеки иногда бывают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 бер, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.

надо раздать населению ак47 и чтобы с крыши каждой высотки их сбивали.
Кого збивали? Населення?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:11

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.

надо раздать населению ак47 и чтобы с крыши каждой высотки их сбивали. У меня друг живёт в Одессе, высокий этаж с видом на море, говорит такие дискотеки иногда бывают.

Банки з огірками! :lol: сінька зло ! Даж на вечір.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:15

  Banderlog написав:Банки з огірками!
не вариант. банка с огурцами до шахеда не долетит.
vitaliiangel
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  #<1 ... 719671977198719972007201>
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