не вариант. банка с огурцами до шахеда не долетит.
Помниться на початку війни якась бабка збила безпілотник і по радіо розказували , але не долетить то не долетить мож закусять можно спитати куди куля з ак долетить з багатоетажки по серед міста? Згорить в стратосфері?
Hotab написав:......... Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».
Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо. Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года
Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.
Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.
Кроме того, обсуждать вину России неконструктивно и бесполезно. РФ делает и будет делать то, что ей хочется и что она считает необходимым (для себя, а не для нас). Кто нам запрещал оговаривать инвестобязательства с большими санкциями за их невыполнение? Это так, к примеру. Анализировать надо свои ошибки и стараться не допускать или хотя бы не повторять их. А мы их делаем часто-густо. И в экономике, и в политике.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 бер, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.
надо раздать населению ак47 и чтобы с крыши каждой высотки их сбивали. У меня друг живёт в Одессе, высокий этаж с видом на море, говорит такие дискотеки иногда бывают.
сегодня зашёл в спрортлайф, разбомбленный фашистами вначале войны. вспоминаю, что ракета прилетела после размещения под бассейном объекта. удивляют регулярные цели в Кропивницкий, после проезда Смелы - немного становится ясно. Понятно, что кацапьё кровожадное, но, тем не менее, некоторое логика в атаках есть. Возможно, наше командование начнёт колдовать с размещением объектов отводя атаки от городов. все эти раздачи калашей и хаотичная стрельба - бесполезна и опасна
Hotab написав:......... Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».
Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо. Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года
Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.
Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.
да там такое десятками в день. не показывают и не афишируют. бабло вытрусили, админка и домой отпускают. как дети малые. один пацан из 34 задержанных СБУ в бусике рассказал, что забрали все деньги и наличку и на картах. отпустили почти всех
prodigy написав:..... один майор на пенсії (у 90х був прикордонником на кордоні з Придністров'ям) розповідав, як вони служили за "2 мішки картоплі" в місяць: десь більше трьох місяців офіцери застави не отримували зарплати і він каже начальнику вч-щось треба робити, відповіді не має
тоді майор іде до Молдови (бере 100л коньяку в борг), завозить на своєму авто в Україну(контрабанда), продає в Одесі , там купує тону картоплі/луку і роздає офіцерам, щоб було чим дітей кормити...потім доповідає начальству-каже, можете звільнити, чи під суд ...........
В этом тоже "москали виноваты"?
ні, совок закономірний результат існування такої системи.
в КНДР пішли далі, там все вимірюється в пайках рису. ще й мох вміють їсти