Додано: Суб 16 бер, 2024 22:25

Hotab написав: .........

Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции». .........Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».

В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года

в этом вопросе

Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо.Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этомСейчас завода практически нет. И не из-за войны.Так чтовина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.Кроме того, обсуждать вину России неконструктивно и бесполезно. РФ делает и будет делать то, что ей хочется и что она считает необходимым (для себя, а не для нас). Кто нам запрещал оговаривать инвестобязательства с большими санкциями за их невыполнение? Это так, к примеру.Анализировать надоошибки и стараться не допускать или хотя бы не повторять их. А мы их делаем часто-густо. И в экономике, и в политике.