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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 71977198719972007201>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:18

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Банки з огірками!
не вариант. банка с огурцами до шахеда не долетит.

а з катапульти?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:20

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Банки з огірками!
не вариант. банка с огурцами до шахеда не долетит.

а з катапульти?

https://www.youtube.com/shorts/gEBstIJCHkQ
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:25

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Банки з огірками!
не вариант. банка с огурцами до шахеда не долетит.

Помниться на початку війни якась бабка збила безпілотник і по радіо розказували , але не долетить то не долетить мож закусять :lol: можно спитати куди куля з ак долетить з багатоетажки по серед міста? :roll: Згорить в стратосфері?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:25

  Hotab написав:.........
Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».

Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо.
Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года

Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.

Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.

Кроме того, обсуждать вину России неконструктивно и бесполезно. РФ делает и будет делать то, что ей хочется и что она считает необходимым (для себя, а не для нас). Кто нам запрещал оговаривать инвестобязательства с большими санкциями за их невыполнение? Это так, к примеру.
Анализировать надо свои ошибки и стараться не допускать или хотя бы не повторять их. А мы их делаем часто-густо. И в экономике, и в политике.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 бер, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:28

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , думаю скоро будет массированный (несколько дней) налет. Начнут с шахедов, потом ракеты. На испытание нашей уставшей ПВО.

надо раздать населению ак47 и чтобы с крыши каждой высотки их сбивали. У меня друг живёт в Одессе, высокий этаж с видом на море, говорит такие дискотеки иногда бывают.

сегодня зашёл в спрортлайф, разбомбленный фашистами вначале войны. вспоминаю, что ракета прилетела после размещения под бассейном объекта.
удивляют регулярные цели в Кропивницкий, после проезда Смелы - немного становится ясно.
Понятно, что кацапьё кровожадное, но, тем не менее, некоторое логика в атаках есть.
Возможно, наше командование начнёт колдовать с размещением объектов отводя атаки от городов.
все эти раздачи калашей и хаотичная стрельба - бесполезна и опасна
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:29

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».

Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо.
Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года

Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.

Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:33

Круто потусил в субботу!!! #дорогобогато, #когдатывIT

flyman , сегодня по графику в 120 дол вошло пиво? Так и видеосекс с Филиппинами состоялся? Или это в 2 ночи, когда они встретят там рассвет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:37

  mephala написав:зате синки суддів і прокурорів у безпеці

дівчина хлопця заявила, що його викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів

https://inforesist.org/ua/v-husti-praczivniki-tczk-pobili-hlopczya-pislya-czogo-vin-hotiv-naklasti-na-sebe-ruki/

да там такое десятками в день. не показывают и не афишируют. бабло вытрусили, админка и домой отпускают. как дети малые.
один пацан из 34 задержанных СБУ в бусике рассказал, что забрали все деньги и наличку и на картах. отпустили почти всех
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:41

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.....
один майор на пенсії (у 90х був прикордонником на кордоні з Придністров'ям)
розповідав, як вони служили за "2 мішки картоплі" в місяць: десь більше трьох місяців
офіцери застави не отримували зарплати і він каже начальнику вч-щось треба робити, відповіді не має

тоді майор іде до Молдови (бере 100л коньяку в борг), завозить на своєму авто в Україну(контрабанда), продає в Одесі , там купує тону картоплі/луку і роздає офіцерам,
щоб було чим дітей кормити...потім доповідає начальству-каже, можете звільнити, чи під суд
...........

В этом тоже "москали виноваты"?

ні, совок :D закономірний результат існування такої системи.

в КНДР пішли далі, там все вимірюється в пайках рису. ще й мох вміють їсти :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:41

flyman
К Вашему удалённому посту - в одну и туже реку нельзя войти дважды.
ЛАД
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  #<1 ... 71977198719972007201>
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