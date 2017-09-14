Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш
Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій зазначив, що при такій умові кожен український солдат з ймовірністю 99% загине, тому що в чистому полі проти FPV вижити неможливо - стрілецька зброя чи автомат не допоможуть
Ukrainian написав:Росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на документ українських спецслужб.
Так, наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації" поширили серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.
Документ вступає в дію від 25 березня 2024 року, тобто, одразу після виборів. А мобілізаційні заходи наказали провести не пізніше 1 червня 2024 року.
Hotab написав:......... Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».
Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо. Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года
Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.
Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее. ...
якби ви знали, звідки виник цей прибуток, за який так пафосно звітували. скажемо так, слідкуємо за руками фінансистів
а знаєте скільки виробляли в 2007 - 2,5 т шт. так що так, класичне рашистське від'ємне збільшення. хоча за часів Дерипаски дійсно намагалися розвивати. але це не так просто.
а через що немає заводу? назвіть причини. бо саме війна все й зламала. тому не фантазуйте, де не треба. ви знаєте скільки разів по заводу влучали? й люди гинули.
й то ви не бачили, що робить новий ФЕД - це дуже сучасне підприємство. мабуть тому, що приватне?
а Комунар державний, тому відкат 400% - нормально (в нулях не помилився)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш я Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій зазначив, що при такій умові кожен український солдат з ймовірністю 99% загине, тому що в чистому полі проти FPV вижити неможливо - стрілецька зброя чи автомат не допоможуть