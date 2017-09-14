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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7198719972007201>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:43

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  fox767676 написав:тільки брутальні цеглини "галки", у поєднанні з молодою вірою в світле мирне європейське майбутнє, гарна паралель з початком 90-х, прям короткочасна ремінісценція.

Ентузіазм був, більшість пасіонаріїв думала швидко пробитися в капіталісти і жити щось по типу "Династії", ну але менш активним було вельми сутужно.

Тут как-то все забывают, что голосовали на референдуме в большинстве не за независимость, а за "вторую Францию", необходимым и достаточным условием которой якобы была независимость.

одне речення, а стільки помилок. без незалежності без Раші розвиненої країни не буде. крапка. щось Раша за стільки років так й не розвинулася. лише шальні нефтедолари.

це ви голосували не знаю за що. а багато хто - саме за незалежність, не треба за всіх розпинатися.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш

Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій зазначив, що при такій умові кожен український солдат з ймовірністю 99% загине, тому що в чистому полі проти FPV вижити неможливо - стрілецька зброя чи автомат не допоможуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:49

  Ukrainian написав:Росіяни після президентських "виборів" хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на документ українських спецслужб.

Так, наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 "Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації" поширили серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонщини.

Документ вступає в дію від 25 березня 2024 року, тобто, одразу після виборів. А мобілізаційні заходи наказали провести не пізніше 1 червня 2024 року.


Наказ Міноборони РФ про мобілізацію / © facebook/Юрій Бутусов

18-27?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:49

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Знаю, что для вас тема «виновата росия» болезненна, но… Очень много предприятий «второй Франции» были целенаправленно выкуплены рос.олигархами чтобы их закрыть и убрать конкурента. Но канеш есть и другие причины, почему не случилось «второй Франции».

Неверно. После 2014 не говорить, что «виновата росия» просто глупо.
Но то, о чём Вы написали происходило значительно позже и не в тех масштабах. Никто не выкупал ни ХАЗ, ни ХТЗ, ни тяжмаш, ни станкозавод, ни ФЭД, ни "Коммунар", ни танковый, ни... Много ещё мог бы перечислить. Более того, ХТЗ выкупали в 2007 (Дерипаска), потом выкупил Ярославский в 2016. При этом
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов[37] и стал единственным промышленным предприятием Украины, которое завершило отчётный год с прибылью (чистая прибыль завода за 2014 год составила 449,5 млн грн.).[38][39][40], хотя в целом ВВП страны за тот период сократился на 17 %[25][41]. В 2014 году ХТЗ вышел из банкротства в котором предприятие находилось с мая 2007 года

Сейчас завода практически нет. И не из-за войны.

Так что в этом вопросе вина России сильно преувеличена. Основные "заслуги" наши собственные. И "другие причины" гораздо важнее.
...

якби ви знали, звідки виник цей прибуток, за який так пафосно звітували. скажемо так, слідкуємо за руками фінансистів 8)

а знаєте скільки виробляли в 2007 - 2,5 т шт. так що так, класичне рашистське від'ємне збільшення. хоча за часів Дерипаски дійсно намагалися розвивати. але це не так просто.

а через що немає заводу? назвіть причини. бо саме війна все й зламала. тому не фантазуйте, де не треба. ви знаєте скільки разів по заводу влучали? й люди гинули.

й то ви не бачили, що робить новий ФЕД - це дуже сучасне підприємство. мабуть тому, що приватне? ;)

а Комунар державний, тому відкат 400% - нормально (в нулях не помилився)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:50

  Banderlog написав:можно спитати куди куля з ак долетить з багатоетажки по серед міста? Згорить в стратосфері?
откуда я знаю? моё дело предложить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:51

  Бетон написав:Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш
я
Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій зазначив, що при такій умові кожен український солдат з ймовірністю 99% загине, тому що в чистому полі проти FPV вижити неможливо - стрілецька зброя чи автомат не допоможуть

якщо готуватися "як завжди"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:53

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:можно спитати куди куля з ак долетить з багатоетажки по серед міста? Згорить в стратосфері?
откуда я знаю? моё дело предложить.

Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
Там “ one shot - one kill “
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:54

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:можно спитати куди куля з ак долетить з багатоетажки по серед міста? Згорить в стратосфері?
откуда я знаю? моё дело предложить.


https://ognialatau.kz/news/cat-12/16050/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:56

  Hotab написав:.........
BBC по атакам на нефтянку .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... mQ-f_ObDzQ
.........

Цитата оттуда:
Але джерела ВВС Україна підтверджують, що заводи в Самарській області атакували українські дрони СБУ.

Не очень понимаю, почему этим занимается СБУ. Ну ещё ГУР было бы так-сяк понятно, хотя вообще-то это задачи армии, но СБУ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:57

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
BBC по атакам на нефтянку .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... mQ-f_ObDzQ
.........

Цитата оттуда:
Але джерела ВВС Україна підтверджують, що заводи в Самарській області атакували українські дрони СБУ.

Не очень понимаю, почему этим занимается СБУ. Ну ещё ГУР было бы так-сяк понятно, хотя вообще-то это задачи армии, но СБУ...

Думаю сформировали спец.департаменты. (подразделения)
В надежде что там меньше утечка инфо.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 бер, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 7198719972007201>
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