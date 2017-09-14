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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7198719972007201
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:57

  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:59

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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Там не слышно торохтящего генератора у магазина?

Муха, тебе правду никто не хочет сказать.. Казахская ссылка без танцев не открывается.
Я не танцую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:02

  Hotab написав:Казахская ссылка без танцев не открывается.
так станцуй. тыж лётчик.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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  Hotab написав:«Хотаб вже рік як сам тил». :lol:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:08

  Бетон написав:один пацан из 34 задержанных СБУ в бусике рассказал, что забрали все деньги и наличку и на картах. отпустили почти всех
win-win
vitaliiangel
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  #<1 ... 7198719972007201
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